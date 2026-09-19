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Pablo Guede explicó el regreso de Kevin Quevedo en Alianza Lima: "Habló con los compañeros y se disculpó"

El entrenador de Alianza Lima explicó el regreso de Kevin Quevedo al equipo blanquiazul tras su acto de indisciplina, revelando que el atacante reconoció su error y pidió disculpas.

Pablo Guede habló sobre el regreso Kevin Quevedo a la nómina de Alianza Lima. Foto: Liga 1/L1 Max/composición LR
Pablo Guede habló sobre el regreso Kevin Quevedo a la nómina de Alianza Lima. Foto: Liga 1/L1 Max/composición LR
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Alianza Lima volvió al triunfo tras vencer por 2-0 a ADT en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego del partido, el entrenador Pablo Guede fue consultado por el regreso de Kevin Quevedo y reveló los motivos que llevaron a dejarlo fuera de las convocatorias. De igual forma, explicó por qué decidió incluirlo nuevamente en la nómina.

En diálogo con L1 Max, el estratega confirmó que el extremo reconoció su error y ofreció disculpas tanto al comando técnico como a sus compañeros. A partir de ese momento, retomó los entrenamientos con el plantel. “Habló con los compañeros, habló conmigo, se disculpó con todos y desde ese mismo momento empezó a entrenar. Yo quedé con él que iba a volver a jugar si seguía entrenando”, mencionó Pablo Guede.

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Pablo Guede habló sobre el regreso de Kevin Quevedo en la nómina de Alianza Lima

El técnico blanquiazul explicó que la decisión de apartarlo estuvo relacionada tanto con la disciplina como con su rendimiento físico y de entrenamientos. Guede también respondió a los cuestionamientos que recibió por mantener al futbolista fuera de los partidos. “Cuando llegué acá, me dijeron que lo primero que había que poner era disciplina. Y cuando la pongo, me exigen que los haga jugar”, señaló el entrenador.

Inicialmente, el plan del cuerpo técnico era que Quevedo volviera a disputar un partido después de la fecha FIFA, siempre que mantuviera su ritmo de trabajo durante los entrenamientos. Sin embargo, las numerosas bajas que presentó Alianza Lima modificaron los planes. “Yo quedé con él en que iba a volver a jugar si seguía entrenando después de la fecha FIFA. El problema es que no llegábamos a 20. Éramos 19 y no voy a ir con 19 al banco”, explicó.

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¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo duelo de Alianza Lima será ante Cusco FC el domingo 11 de octubre a las 6.30 p. m. (hora peruana). Este cotejo forma parte de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 y se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, luego de la fecha FIFA.

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