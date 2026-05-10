Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY: dónde ver, pronóstico y a qué hora juegan el clásico español de LaLiga 2026

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VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO | El clásico español, clave para el título de LaLiga, se jugará en el Camp Nou. La transmisión estará a cargo de la señal de DSports a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa, que llegan en medio de una crisis tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni, necesitan ganar sí o sí para evitar que su eterno rival se consagre bicampeón. Por su parte, los blaugranas tendrán como principal baja a su estrella Lamine Yamal.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

En suelo peruano, el clásico Barcelona vs Real Madrid empezará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

La transmisión por TV del partido Barcelona vs Real Madrid se podrá ver a través de DSports (610 y 1610 HD) en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.

Argentina: DSports

Bolivia: DSports

Brasil: ESPN, Disney Plus

Chile: DSports

Colombia: DSports

Costa Rica: Sky Sports

Ecuador: DSports

México: Sky Sports México

Paraguay: DSports

Perú: DSports

Panamá: Sky Sports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN

España: Movistar LaLiga TV, DAZN.

¿Cómo ver Barcelona vs Real Madrid por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Real Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma DGo y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones de Barcelona vs Real Madrid: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Barcelona y Real Madrid para esta ‘final’ de LaLiga de España.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, Gavi, Dani Olmo; Fermín López, Roony y Robert Lewandowski.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé .

Pronóstico de Barcelona vs Real Madrid: apuestas

Las principales casas de apuestas le otorgan una ventaja a Barcelona en el clásico español.

Betsson: gana Barcelona (2,02), empate (4,15), gana Madrid (3,15)

Betano: gana Barcelona (2,07), empate (4,15), gana Madrid (3,30)

Bet365: gana Barcelona (2,00), empate (4,00), gana Madrid (3,30)

1XBet: gana Barcelona (2,10), empate (4,32), gana Madrid (3,25)

Coolbet: gana Barcelona (2,07), empate (4,10), gana Madrid (3,30)

Doradobet: gana Barcelona (2,00), empate (4,00), gana Madrid (3,33).

Últimos partidos de Barcelona vs Real Madrid

El conjunto blaugrana solo perdió 1 de los últimos 5 enfrentamientos ante Real Madrid.