Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY: dónde ver, pronóstico y a qué hora juegan el clásico español de LaLiga 2026
Dónde ver HOY Barcelona vs Real Madrid en directo por la fecha 35 de LaLiga 2026. Sigue la transmisión del clásico español que puede definir al campeón del torneo.
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VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO | El clásico español, clave para el título de LaLiga, se jugará en el Camp Nou. La transmisión estará a cargo de la señal de DSports a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa, que llegan en medio de una crisis tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni, necesitan ganar sí o sí para evitar que su eterno rival se consagre bicampeón. Por su parte, los blaugranas tendrán como principal baja a su estrella Lamine Yamal.
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¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?
En suelo peruano, el clásico Barcelona vs Real Madrid empezará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 1.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?
La transmisión por TV del partido Barcelona vs Real Madrid se podrá ver a través de DSports (610 y 1610 HD) en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.
- Argentina: DSports
- Bolivia: DSports
- Brasil: ESPN, Disney Plus
- Chile: DSports
- Colombia: DSports
- Costa Rica: Sky Sports
- Ecuador: DSports
- México: Sky Sports México
- Paraguay: DSports
- Perú: DSports
- Panamá: Sky Sports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN
- España: Movistar LaLiga TV, DAZN.
¿Cómo ver Barcelona vs Real Madrid por internet gratis?
Si deseas ver Barcelona vs Real Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma DGo y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Alineaciones de Barcelona vs Real Madrid: posibles formaciones
Estos son los posibles equipos titulares de Barcelona y Real Madrid para esta ‘final’ de LaLiga de España.
- FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, Gavi, Dani Olmo; Fermín López, Roony y Robert Lewandowski.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
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Pronóstico de Barcelona vs Real Madrid: apuestas
Las principales casas de apuestas le otorgan una ventaja a Barcelona en el clásico español.
- Betsson: gana Barcelona (2,02), empate (4,15), gana Madrid (3,15)
- Betano: gana Barcelona (2,07), empate (4,15), gana Madrid (3,30)
- Bet365: gana Barcelona (2,00), empate (4,00), gana Madrid (3,30)
- 1XBet: gana Barcelona (2,10), empate (4,32), gana Madrid (3,25)
- Coolbet: gana Barcelona (2,07), empate (4,10), gana Madrid (3,30)
- Doradobet: gana Barcelona (2,00), empate (4,00), gana Madrid (3,33).
Últimos partidos de Barcelona vs Real Madrid
El conjunto blaugrana solo perdió 1 de los últimos 5 enfrentamientos ante Real Madrid.
- Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España (final) | 11 de enero del 2026
- Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 26 de octubre del 2025
- Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 11 de mayo del 2025
- Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey (final) | 26 de abril del 2025
- Real Madrid 2-5 Barcelona | Supercopa de España (final) | 12 de enero del 2024.