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FC Barcelona vs Levante EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 de LaLiga de España

El encuentro por la quinta jornada de la LaLiga española entre los equipos de Barcelona y Levante se llevará a cabo en el estadio Ciutat de Valencia.

Barcelona y Levante se enfrentan por la quinta fecha de LaLiga. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Levante se enfrentan por la quinta fecha de LaLiga. Foto: LaLiga/composición LR
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Barcelona vs Levante EN VIVO juegan HOY domingo 13 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Ciutat de Valencia, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la goleada por 5-0 ante Valencia, el equipo dirigido por Hansi Flick afrontará el siguiente partido del campeonato en calidad de visita ante Levante. Por el lado del cuadro local, igualó sin goles ante Málaga en la última jornada y espera hacerse fuerte en su estadio cuando reciba a los ‘culés’.

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Horarios por país del partido Barcelona vs Levante

El duelo entre Barcelona y Levante se disputará este domingo 13 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Levante

El partido entre Barcelona y Levante, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de DSports.

Estadio donde se juega el Barcelona vs Levante

Barcelona y Levante disputarán este encuentro en el estadio Ciutat de Valencia. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 26.000 espectadores.

Pronóstico de Barcelona vs Levante

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Barcelona sobre Levante.

  • Betsson: gana Barcelona (1,16), empate (7,10), gana Levante (20,00)
  • Betano: gana Barcelona (1,18), empate (8,75), gana Levante (16,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,14), empate (8,00), gana Levante (17,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,17), empate (9,40), gana Levante (19,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,17), empate (8,30), gana Levante (16,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,16), empate (8,50), gana Levante (13,00).

PUEDES VER: Gino Vegas, presidente de la FPV, sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes: “Gracias al trabajo de la Federación y la CSV”

lr.pe

Alineaciones Barcelona vs Levante: posibles formaciones

  • Barcelona: J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Bernal, Pedri; Yamal, Gordon y Raphinha.
  • Levante: Ryan; Pérez, Dela, Mandi, Sánchez; Rey; Brugué, Bardeli, Olasagasti, Fernández y Romero.

Últimos partidos de Barcelona

  • Barcelona 5-1 Feyenoord | 9.09.26
  • Valencia 0-5 Barcelona | 6.09.26
  • Barcelona 5-2 Rayo Vallecano | 31.08.26
  • Barcelona 2-0 Athletic Club | 27.08.26
  • Elche 0-5 Barcelona | 23.08.26

Últimos partidos de Levante

  • Málaga 0-0 Levante | 6.09.26
  • Levante 5-2 Real Betis | 29.08.26
  • Osasuna 0-0 Levante | 24.08.26
  • Espanyol 3-0 Levante | 16.08.26
  • Castellón 1-3 Levante | 8.08.26
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