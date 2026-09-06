Juan Pablo II vs Alianza Lima EN VIVO Torneo Clausura de la Liga 1 2026: pronóstico, horario y dónde ver el partido

Alianza Lima jugará por primera vez en la ciudad de Chongoyape por Liga 1. Foto: composición LR/Juan Pablo II/Alianza Lima

Alianza Lima jugará por primera vez en la ciudad de Chongoyape por Liga 1. Foto: composición LR/Juan Pablo II/Alianza Lima

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Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO juegan un duelo clave por la fecha 8 del Torneo Clausura. Los victorianos visitan Chongoyape, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Pablo Guede no tiene margen de error y necesita los tres puntos antes de verse las caras contra Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II?

En territorio peruano, el compromiso entre blanquiazules y auriblancos se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?

La transmisión del partido Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Movistar TV, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables

En Alianza Lima, Paolo Guerrero presentó molestias durante los entrenamientos de la semana y quedó descartado para el duelo en Chongoyape.

Juan Pablo II: Vega; Agurto, Almirón, Míguez, Reyna; N. Ramírez, Flores, E. Ramírez, Rojas; Goicochea y Pósito .

Vega; Agurto, Almirón, Míguez, Reyna; N. Ramírez, Flores, E. Ramírez, Rojas; Goicochea y Pósito Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos y apuestas

A pesar de jugar de visita y no llegar en su mejor momento, las casas de apuestas ubican a Alianza Lima como favorito para el duelo.