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¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El equipo comandado por Pablo Guede es uno de los escoltas del vigente tricampeón en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Revisa todo sobre el próximo clásico del fútbol peruano.

Alianza Lima solo perdió ante Universitario en el 2026. Foto: composición LR/Twitter/IA
Alianza Lima solo perdió ante Universitario en el 2026. Foto: composición LR/Twitter/IA
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Todo indica que el próximo clásico del fútbol peruano será clave en la definición del Torneo Clausura. Universitario de Deportes, que viene de lograr una remontada en Cajamarca, se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones; sin embargo, Alianza Lima es uno de sus escoltas y también anhela llevarse el segundo certamen del año.

En medio de este panorama, la organización del torneo ya confirmó la fecha y el horario para el partido entre los compadres por la novena jornada del campeonato.

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¿Cuándo se juega el clásico Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se jugará el sábado 12 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario con capacidad para albergar a 33.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por el Clausura?

El partido entre Alianza Lima y la U se disputará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 13/09)

¿Qué canal transmite el clásico del fútbol peruano?

La transmisión del TV del clásico del Torneo Clausura estará a cargo de la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos para televisar todos los partidos del certamen local.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Universitario es el único líder del Clausura con 16 unidades; por su parte, Alianza Lima ocupa la tercera casilla.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Universitario7+716
2.Deportivo Garcilaso6+613
3.Alianza Lima6+412
4.Sport Boys6+611
5.Melgar6+411
6.Juan Pablo II7+311
7.Sporting Cristal6+310
8.Atlético Grau6+210
9.Alianza Atlético6010
10.Cusco FC6+29
11.Comerciantes Unidos7+18
12.CD Moquegua607
13.Sport Huancayo6-27
14.FC Cajamarca7-37
15.Los Chankas7-77
16.Cienciano6-74
17.ADT Tarma6-82
18.UTC*7-10-3
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