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Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: a qué hora juegan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los rimenses deben ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Sigue la transmisión del partido Cristal vs Los Chankas desde el Gallardo.

Sporting Cristal y Los Chankas afrontan una campaña irregular en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1/Los Chankas
Sporting Cristal y Los Chankas afrontan una campaña irregular en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1/Los Chankas
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Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY | El equipo de Roberto Mosquera recibe a los de Andahuaylas en el Alberto Gallardo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). Asimismo, tiene la opción de seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

El conjunto rimense afronta un complejo panorama y necesita una victoria para seguir en la lucha por el Clausura. Por su parte, Los Chankas quieren ponerle fin a su racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

Los equipos de Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Clausura desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas?

El partido Sporting Cristal vs Los Chankas será transmitido por el canal L1 Max, que cuenta con los derechos de transmisión de todos los cotejos del fútbol peruano.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Los Chankas

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Juan Cuesta y Michael Hoyos.
  • Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Héctor González, Michael Kaufman, Brayan Guevara; Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, André Vásquez; Jarlin Quintero y Franco Torres.

PUEDES VER: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, sobre una posible final de Copa Sudamericana: "Le voy a ganar a Boca"

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¿Cómo ver Sporting Cristal vs Los Chankas por internet?

Si deseas ver el partido entre rimenses y guerreros por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Los Chankas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Sporting Cristal para este duelo.

  • Betsson: gana Cristal (1,30), empate (4,70), gana Chankas (10,50)
  • Betano: gana Cristal (1,31), empate (6,00), gana Chankas (11,00)
  • Bet365: gana Cristal (1,27), empate (5,25), gana Chankas (9,50)
  • 1XBet: gana Cristal (1,28), empate (5,40), gana Chankas (9,35)
  • Coolbet: gana Cristal (1,26), empate (5,40), gana Chankas (11,00)
  • Doradobet: gana Cristal (1,32), empate (6,00), gana Chankas (8,00).
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