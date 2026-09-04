Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.
- Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana
La pelea por el Torneo Clausura se encuentra muy ajustada y los clubes no pueden permitirse un traspié en la octava jornada. Alianza Lima tiene la obligación de ganar en Chongoyape frente a Juan Pablo II, mientras que Universitario buscará un triunfo de local para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
Deportivo Garcilaso, que comparte la punta con la 'U', medirá fuerzas con Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sport Boys quiere dar el golpe en la ciudad de Huancayo.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Puestos
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1.
|Deportivo Garcilaso
|7
|+7
|16
|2.
|Universitario
|7
|+6
|16
|3.
|Sport Boys
|7
|+7
|14
|4.
|Alianza Atlético
|7
|+3
|13
|5.
|Atlético Grau
|7
|+3
|13
|6.
|Cusco FC
|7
|+3
|12
|7.
|Alianza Lima
|7
|+3
|12
|8.
|Melgar
|7
|+3
|11
|9.
|Juan Pablo II
|7
|+3
|11
|10.
|Sporting Cristal
|7
|+2
|10
|11.
|Sport Huancayo
|7
|0
|10
|12.
|Comerciantes Unidos
|7
|+1
|8
|13.
|FC Cajamarca
|7
|-3
|7
|14.
|CD Moquegua
|7
|-3
|7
|15.
|Los Chankas
|7
|-7
|7
|16.
|Cienciano
|7
|-8
|4
|17.
|ADT Tarma
|7
|-10
|2
|18.
|UTC*
|7
|-10
|-3
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Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Alianza Lima
|24
|+25
|52
|2. Universitario
|24
|+15
|45
|3. Deportivo Garcilaso
|24
|+10
|42
|4. Los Chankas
|24
|-3
|41
|5. Melgar
|24
|+12
|39
|6. Cusco FC
|24
|0
|39
|7. Cienciano
|24
|+4
|37
|8. Alianza Atlético
|24
|+5
|34
|9. Sport Boys*
|24
|+3
|30
|10. Sporting Cristal
|24
|0
|29
|11. Comerciantes Unidos
|24
|-1
|29
|12. Atlético Grau
|24
|-3
|29
|13. Juan Pablo II
|24
|-15
|27
|14. Sport Huancayo
|24
|-10
|26
|15. CD Moquegua
|24
|-10
|25
|16. FC Cajamarca*
|24
|-8
|23
|17. ADT*
|24
|-9
|21
|18. UTC*
|24
|-15
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 4 de setiembre
- FC Cajamarca vs Cienciano | 1.00 p. m.
- Alianza Atlético vs UTC | 3.15 p. m.
Sábado 5 de setiembre
- Sport Huancayo vs Sport Boys | 3.00 p. m.
- Cusco vs Moquegua | 6.00 p. m.
- Universitario vs Comerciantes Unidos | 8.30 p. m.
Domingo 6 de setiembre
- Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.
- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.
- Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.
- Melgar vs ADT | 6.30 p. m.