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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.

La fecha 8 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 4 y el domingo 6 de setiembre. Foto: composición LR/Liga 1
La fecha 8 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 4 y el domingo 6 de setiembre. Foto: composición LR/Liga 1
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La pelea por el Torneo Clausura se encuentra muy ajustada y los clubes no pueden permitirse un traspié en la octava jornada. Alianza Lima tiene la obligación de ganar en Chongoyape frente a Juan Pablo II, mientras que Universitario buscará un triunfo de local para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Deportivo Garcilaso, que comparte la punta con la 'U', medirá fuerzas con Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sport Boys quiere dar el golpe en la ciudad de Huancayo.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Deportivo Garcilaso7+716
2.Universitario7+616
3.Sport Boys7+714
4.Alianza Atlético7+313
5.Atlético Grau7+313
6.Cusco FC7+312
7.Alianza Lima7+312
8.Melgar7+311
9.Juan Pablo II7+311
10.Sporting Cristal7+210
11.Sport Huancayo7010
12.Comerciantes Unidos7+18
13.FC Cajamarca7-37
14.CD Moquegua7-37
15.Los Chankas7-77
16.Cienciano7-84
17.ADT Tarma7-102
18.UTC*7-10-3

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Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.

EquipoPJDFPuntos
1. Alianza Lima24+2552
2. Universitario24+1545
3. Deportivo Garcilaso24+1042
4. Los Chankas24-341
5. Melgar24+1239
6. Cusco FC24039
7. Cienciano24+437
8. Alianza Atlético24+534
9. Sport Boys*24+330
10. Sporting Cristal24029
11. Comerciantes Unidos24-129
12. Atlético Grau24-329
13. Juan Pablo II24-1527
14. Sport Huancayo24-1026
15. CD Moquegua24-1025
16. FC Cajamarca*24-823
17. ADT*24-921
18. UTC*24-1510
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 4 de setiembre

  • FC Cajamarca vs Cienciano | 1.00 p. m.
  • Alianza Atlético vs UTC | 3.15 p. m.

Sábado 5 de setiembre

  • Sport Huancayo vs Sport Boys | 3.00 p. m.
  • Cusco vs Moquegua | 6.00 p. m.
  • Universitario vs Comerciantes Unidos | 8.30 p. m.

Domingo 6 de setiembre

  • Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.
  • Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.
  • Melgar vs ADT | 6.30 p. m.


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