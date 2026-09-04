Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura

La fecha 8 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 4 y el domingo 6 de setiembre. Foto: composición LR/Liga 1

La fecha 8 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 4 y el domingo 6 de setiembre. Foto: composición LR/Liga 1

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La pelea por el Torneo Clausura se encuentra muy ajustada y los clubes no pueden permitirse un traspié en la octava jornada. Alianza Lima tiene la obligación de ganar en Chongoyape frente a Juan Pablo II, mientras que Universitario buscará un triunfo de local para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Deportivo Garcilaso, que comparte la punta con la 'U', medirá fuerzas con Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sport Boys quiere dar el golpe en la ciudad de Huancayo.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Puestos Club PJ DF Puntos 1. Deportivo Garcilaso 7 +7 16 2. Universitario 7 +6 16 3. Sport Boys 7 +7 14 4. Alianza Atlético 7 +3 13 5. Atlético Grau 7 +3 13 6. Cusco FC 7 +3 12 7. Alianza Lima 7 +3 12 8. Melgar 7 +3 11 9. Juan Pablo II 7 +3 11 10. Sporting Cristal 7 +2 10 11. Sport Huancayo 7 0 10 12. Comerciantes Unidos 7 +1 8 13. FC Cajamarca 7 -3 7 14. CD Moquegua 7 -3 7 15. Los Chankas 7 -7 7 16. Cienciano 7 -8 4 17. ADT Tarma 7 -10 2 18. UTC* 7 -10 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.

Equipo PJ DF Puntos 1. Alianza Lima 24 +25 52 2. Universitario 24 +15 45 3. Deportivo Garcilaso 24 +10 42 4. Los Chankas 24 -3 41 5. Melgar 24 +12 39 6. Cusco FC 24 0 39 7. Cienciano 24 +4 37 8. Alianza Atlético 24 +5 34 9. Sport Boys* 24 +3 30 10. Sporting Cristal 24 0 29 11. Comerciantes Unidos 24 -1 29 12. Atlético Grau 24 -3 29 13. Juan Pablo II 24 -15 27 14. Sport Huancayo 24 -10 26 15. CD Moquegua 24 -10 25 16. FC Cajamarca* 24 -8 23 17. ADT* 24 -9 21 18. UTC* 24 -15 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 4 de setiembre

FC Cajamarca vs Cienciano | 1.00 p. m.

Alianza Atlético vs UTC | 3.15 p. m.

Sábado 5 de setiembre

Sport Huancayo vs Sport Boys | 3.00 p. m.

Cusco vs Moquegua | 6.00 p. m.

Universitario vs Comerciantes Unidos | 8.30 p. m.

Domingo 6 de setiembre

Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.

Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.

Melgar vs ADT | 6.30 p. m.



