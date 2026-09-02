Programación fecha 8 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1
Este viernes arranca la octava jornada en el Torneo Clausura 2026. Sport Boys y Alianza Lima jugarán de visita, mientras que Universitario y Deportivo Garcilaso serán locales.
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Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 8 será entre los equipos de FC Cajamarca y Cienciano. Deportivo Garcilaso y Universitario serán locales, mientras que Alianza Lima y Sport Boys jugarán de visita este fin de semana.
Una de las revelaciones del torneo, Sport Boys, viajará a la altura para enfrentar a Sport Huancayo, con el objetivo de mantener su buena racha en el Clausura. Universitario recibirá a Comerciantes Unidos, teniendo la chance de terminar el sábado como único líder. El domingo, Deportivo Garcilaso defenderá el primer lugar ante Atlético Grau, mientras que Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en Chongoyape.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Clausura
Viernes 4 de septiembre
- FC Cajamarca vs Cienciano
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Alianza Atlético vs UTC
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
Sábado 5 de septiembre
- Sport Huancayo vs Sport Boys
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Cusco vs Moquegua
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario vs Comerciantes Unidos
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Monumental
Domingo 6 de septiembre
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau
- Hora: 1.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Juan Pablo II vs Alianza Lima
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Melgar vs ADT
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1
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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.