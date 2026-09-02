Programación fecha 8 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Universitario, Deportivo Garcilaso y Sport Boys se encuentran en los primeros lugares del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR

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Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 8 será entre los equipos de FC Cajamarca y Cienciano. Deportivo Garcilaso y Universitario serán locales, mientras que Alianza Lima y Sport Boys jugarán de visita este fin de semana.

Una de las revelaciones del torneo, Sport Boys, viajará a la altura para enfrentar a Sport Huancayo, con el objetivo de mantener su buena racha en el Clausura. Universitario recibirá a Comerciantes Unidos, teniendo la chance de terminar el sábado como único líder. El domingo, Deportivo Garcilaso defenderá el primer lugar ante Atlético Grau, mientras que Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en Chongoyape.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Clausura

Viernes 4 de septiembre

FC Cajamarca vs Cienciano

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs UTC

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 5 de septiembre

Sport Huancayo vs Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Cusco vs Moquegua

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Universitario vs Comerciantes Unidos

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Monumental

Domingo 6 de septiembre

Sporting Cristal vs Los Chankas

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Hora: 1.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Juan Pablo II vs Alianza Lima

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II

Melgar vs ADT

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

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Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.