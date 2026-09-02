HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Trujillo: padre de empresario revela cómo logró liberar a su hijo sin ayuda de la PNP | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Programación fecha 8 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Este viernes arranca la octava jornada en el Torneo Clausura 2026. Sport Boys y Alianza Lima jugarán de visita, mientras que Universitario y Deportivo Garcilaso serán locales.

Universitario, Deportivo Garcilaso y Sport Boys se encuentran en los primeros lugares del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario, Deportivo Garcilaso y Sport Boys se encuentran en los primeros lugares del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 8 será entre los equipos de FC Cajamarca y Cienciano. Deportivo Garcilaso y Universitario serán locales, mientras que Alianza Lima y Sport Boys jugarán de visita este fin de semana.

Una de las revelaciones del torneo, Sport Boys, viajará a la altura para enfrentar a Sport Huancayo, con el objetivo de mantener su buena racha en el Clausura. Universitario recibirá a Comerciantes Unidos, teniendo la chance de terminar el sábado como único líder. El domingo, Deportivo Garcilaso defenderá el primer lugar ante Atlético Grau, mientras que Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en Chongoyape.

PUEDES VER: Administrador de Alianza Lima responde sobre pagos a representante de Paolo Guerrero: "Hablan de unos montos alucinantes"

lr.pe

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Clausura

Viernes 4 de septiembre

  • FC Cajamarca vs Cienciano
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Alianza Atlético vs UTC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36

Sábado 5 de septiembre

  • Sport Huancayo vs Sport Boys
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • Cusco vs Moquegua
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Universitario vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Monumental

Domingo 6 de septiembre

  • Sporting Cristal vs Los Chankas
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Juan Pablo II vs Alianza Lima
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Melgar vs ADT
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

PUEDES VER: Antonio Rizola descarta convocar a otra voleibolista tras lesión de Diana de la Peña: “Cuando llamé, no podían”

lr.pe

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Sport Boys venció 1-0 a Sporting Cristal y se adueña del tercer lugar del Torneo Clausura 2026

Sport Boys venció 1-0 a Sporting Cristal y se adueña del tercer lugar del Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
¡Deportivo Garcilaso conquistó Matute! Cusqueños derrotaron 1-0 a Alianza Lima y son líderes del Torneo Clausura 2026

¡Deportivo Garcilaso conquistó Matute! Cusqueños derrotaron 1-0 a Alianza Lima y son líderes del Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025