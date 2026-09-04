Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Julio César Uribe rompió su silencio. Luego de ser agredido por supuestos hinchas de Sporting Cristal en las afueras del Estadio Alberto Gallardo, el director general de fútbol pidió disculpas por el mal momento deportivo; sin embargo, condenó el acto de violencia.

“A mí el fútbol no me emociona mucho ya, me emociona el abrazo de Yotún con su esposa después de 1 años de sufrimiento o el abrazo de Barcos con su esposa… Esas cosas me emocionan. El fútbol me emociona poco porque ya lo viví todo. Mientras lo siga viviendo será para ayudar a Cristal a que se encuentre con el éxito que le corresponde. Estamos un poco lejos de nuestra historia y el hincha tiene razón, pero no acepto la agresión”, expresó el histórico exjugador de la selección muy afectado.

Julio César Uribe descarta renunciar a Sporting Cristal

Al ser consultado sobre las declaraciones de su hijo, Julio Edson Uribe, quién reveló que la familia le pidió dar un paso al costado y dejé su cargo en Sporting Cristal, el ‘Diamante’ descartó esta posibilidad.

“Lo de mi familia y mi hijo lo entiende perfectamente (el pedido de renunciar). Ellos siempre van a ser prioridad, pero yo nunca he sido un hombre de dudas. Soy un hombre de lucha y esto es parte de una responsablidad en la que llevo un año. Conozco todo ya muy bien y sé qué debe cambiar. Estoy de acuerdo con muchas cosas que reclama el hincha, pero no es la forma correcta. Vamos a seguir adelante, todavía estoy fuerte de corazón. No son muchos los que aman a Sporting Cristal como yo”, sostuvo.

Noticia en desarrollo…