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Cienciano del Cusco se encuentra planificando lo que será el inicio de la serie contra Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A pocos días del cotejo, el entrenador Horacio Melgarejo ofreció una entrevista a la prensa argentina y sorprendió con sus declaraciones sobre un posible cruce contra Boca Juniors en la final.

De acuerdo al cuadro de la fase final del torneo, la única manera para que los cusqueños se enfrenten al elenco xeneize en el partido es en el duelo por la definición del título.

Llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Conmebol

Horacio Melgarejo sobre una final de Sudamericana con Boca

Al ser consultado sobre un choque contra Boca Juniors, el estratega de 53 años se mostró muy optimista. "Sí (llegamos), y le voy a ganar. Ojalá llegue un equipo argentino; en este caso, Boca. Primero, tenemos que pensar en el partido que jugamos en la liga local", sostuvo en diálogo con ESPN

Sin embargo, antes de pensar en una final, Horacio Melgarejo dejó en claro que ahora se encuentran enfocados en Montevideo City Torque.

“A partir de ahí, lo que queremos es hacer un buen papel contra City Torque; después, si podemos pasar, tenemos un cruce con Mineiro o Santos, que ya hablé con una empresa de guardias para contratar unos 100 policías y llevar conmigo (risas)”, indicó

"Somos el equipo con el presupuesto más bajo de los ocho, pero en la cancha entran 11 contra 11. Nadie entra con la billetera ni la tarjeta de crédito; así que, vamos a jugar a muerte contra quien nos toque", finalizó.

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¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El partido de ida entre Cienciano vs City Torque tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo jueves 10 de setiembre. La revancha se jugará una semana después (jueves 17 de setiembre) en el mítico Centenario de Montevideo.

Partidos de 4tos de final de Copa Sudamericana

Los partidos de ida cuartos de final de Copa Sudamericana se jugarán entre el martes 8 y el jueves 10 de setiembre.