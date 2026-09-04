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DT de Chile no ve a Perú superior en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: "Ya pudimos ganarles"

Eduardo Guillaume, entrenador de la selección chilena, indicó que el objetivo de sus dirigidas es vencer a Colombia o Argentina en el próximo Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Perú y Chile jugarán en la último fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. Foto: composición LR/IMAGO
Perú y Chile jugarán en la último fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. Foto: composición LR/IMAGO
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La selección chilena es uno de los rivales directos que tendrá Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. A pocos días de empezar el torneo, el entrenador de las sureñas, Eduardo Guillaume, se pronunció sobre el nivel de los equipos participantes y cuál es su objetivo en el torneo clasificatorio al próximo Mundial.

"Nosotros, entre Perú, Venezuela y Chile, podemos ganar y perder. Colombia y Argentina nos ganan a los 3. Y Brasil le gana a todos. Esos son los niveles. Nosotros vamos al Sudamericano a mantener nuestro nivel con equipos como Perú y Venezuela, que son como nostros, y tratar de meter alguna hazaña contra equipos como Colombia o Argentina. Para ir al Mundial no solo debemos ganarle a los de nuestro nivel, también hay que meter un resultado resonante contra los que nunca les ganamos", manifestó en el programa 'AquíTVO'.

PUEDES VER: Greta Martinelli, voleibolista argentina de Rebaza Acosta, sobre el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Te lanza a la fama"

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DT de Chile no ve a Perú superior en el Sudamericano de Vóley

Durante su intervención, Guillaume señaló que en los últimos años Chile logró reducir la brecha que tenía con Perú en vóley y logró equiparar el tablero. En ese sentido, recordó la reciente victoria que consiguió en Lima por la Copa Sudamericana.

"Estamos en un nivel donde necesitamos dar un salto de calidad. El hecho de que Chile hoy se encuentre al nivel de Perú y Venezuela es un halago, un logro. Entiendo que tiene que ver con que Venezuela y Perú atraviesan momentos difíciles, pero en el deporte es así (…)", agregó.

En ese sentido, el estratega indicó que, además de buscar imponerse ante Perú y Venezuela, su objetivo es dar el golpe frente a Argentina o Colombia, esto con la intención de adjudicarse uno de los boletos al Mundial 2027.

"Para nosotros, para mí, para el equipo, sigue siendo algo extraordinario. Ya en el medio interno… Cuando nosotros en el 2019 le ganamos a Perú en la sub-16 la final por 3-0, no se lo creía nadie. Cuando en el 2023 ganamos en el Sudamericano adulto por 3-2, no se lo creía nadie, ni yo tampoco; ese partido contra Perú fue el mayor disfrute que tuve como entrenador de Chile", sostuvo.

"Hoy salimos a la cancha y sabemos que podemos ganar o perder, pero sabemos que se puede ganar. A Argentina nunca le sacamos un set; si un día le ganamos a las Panteras sería impresionante. Ya pudimos con Perú y con Venezuela, no hay que descuidarnos, pero ahora hay que tratar de ir por Colombia o Argentina", concluyó.

PUEDES VER: Perú vs Argentina: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

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¿Cuándo juegan Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de Vóley?

Perú y Chile se enfrentarán en la última fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. El clásico tendrá lugar el domingo 13 de setiembre a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

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