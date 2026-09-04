El último clásico terminó con triunfo 1-0 a favor de Universitario de Deportes. Foto: Universitario

El último clásico terminó con triunfo 1-0 a favor de Universitario de Deportes. Foto: Universitario

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El próximo clásico del fútbol peruano será clave en el desarrollo de la Liga 1. Luego de disputar sus respectivos partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura, Alianza Lima y Universitario de Deportes quedarán listos para enfrentarse.

En medio de la expectativa, el conjunto victoriano puso a la venta las entradas para que los hinchas puedan acudir al Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Entradas para el clásico Alianza Lima vs Universitario

Estos son los precios para las entradas del clásico Alianza Lima vs Universitario por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Estas se pueden adquirir a través de la plataforma de Joinnus.

Sur: S/49,90 (Agotado)

Norte: S/49,90

Oriente Conadis: S/64,90

Oriente: S/129,90

Occidente Lateral: S/219,90

Occidente Central: S/249,90 (Agotado)

Occidente Silla de Ruedas: S/129,90

Palco Apuesta Total: S/279,90 (Agotado)

Precios de las entradas para el clásico Alianza Lima vs Universitario. Foto: Alianza Lima

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se jugará el sábado 12 de setiembre a partir de las 8.00 p. m. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de L1 Max.

Alianza Lima: partidos que le restan en el Clausura

Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima — Visita

Juan Pablo II vs. Alianza Lima — Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario — Local

Alianza Lima vs. Universitario — Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT — Local

Alianza Lima vs. ADT — Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima — Visita

Cusco FC vs. Alianza Lima — Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau — Local

Alianza Lima vs. Atlético Grau — Fecha 13: Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima — Visita

Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima — Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima — Visita

Sporting Cristal vs. Alianza Lima — Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano — Local

Alianza Lima vs. Cienciano — Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima — Visita

Los Chankas vs. Alianza Lima — Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca — Local

Universitario: partidos que le restan en el Clausura

Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos — Local

Universitario vs. Comerciantes Unidos — Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario — Visita

Alianza Lima vs. Universitario — Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario — Visita

Deportivo Garcilaso vs. Universitario — Fecha 11: Universitario vs. Melgar — Local

Universitario vs. Melgar — Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario — Visita

Alianza Atlético vs. Universitario — Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II — Local

Universitario vs. Juan Pablo II — Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys — Local

Universitario vs. Sport Boys — Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario — Visita

Atlético Grau vs. Universitario — Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua — Local

Universitario vs. CD Moquegua — Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario — Visita



