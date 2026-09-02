Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La revelación del vínculo entre el representante de Paolo Guerrero y Alianza Lima generó diversos comentarios. En medio de esta polémica, el administrador del club victoriano, Alfredo Arosemena, se pronunció sobre la situación actual con Gabriel Sapio.

Por otra parte, el directivo hizo referencia al déficit estimado de 25 millones de soles que se reveló durante la última asamblea de socios.

Administrador de Alianza Lima sobre vínculo con representante de Guerrero

“Actualmente no tenemos ninguna relación comercial ni contractual con el señor Sapio. Había una relación comercial donde él daba asesoría en temas de comunicaciones y se le pagó la última factura. Además, de mutuo acuerdo, el señor Sapio y Alianza Lima decidieron rescindir el contrato en buenos términos (…)”, manifestó en diálogo con 'A Presión'.

Arosemena evitó brindar detalles sobre los montos que desembolsó el club al agente de Paolo Guerrero por las asesorías y negó las cifras que se mencionan en redes sociales.

“Hablan de unos montos alucinantes. No puedo detallar por un tema de confidencialidad. Me parece alucinante. No llega ni a la décima parte ni menos de la factura que hemos pagado. Yo creo que es para desestabilizar al grupo y hacerle daño a Paolo”, agregó.

Alfredo Arosemena descarta crisis financiera en Alianza Lima

Por otra parte, el nuevo administrador de Alianza Lima remarcó que la institución no afronta algún tipo de crisis financiera debido al déficit de 25 millones de soles.

“Nosotros llegamos al club e hicimos una auditoría forense para saber en qué estado está el club. Lo que se informó a los socios es que nos hemos encontrado con un desbalance de caja de 25 millones de soles negativo. Cuando entramos en julio, nos encontramos con eso. (…) Esto no quiere decir que el club esté en crisis, en desbalance patrimonial, que no se estén pagando sus acreencias. La caja ya se está regularizando y esto ya está resuelto. En ningún momento el club dejó de pagarle a ningún acreedor, jugador, cuerpo técnico, equipo de vóley. Todo está al día y no se le debe plata a nadie”, precisó.