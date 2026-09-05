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Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

El equipo de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé quiere estrenarse con un triunfo en su cancha ante el equipo italiano. Revisa todo sobre el partido Real Madrid vs Inter por Champions League.

Real Madrid es el equipo más ganador de la historia de la Champions League. Foto: composición LR/Real Madrid/Inter
Real Madrid es el equipo más ganador de la historia de la Champions League. Foto: composición LR/Real Madrid/Inter
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La primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 nos tiene preparados grandes partidos. Uno de los duelos más atractivos tendrá como protagonistas el Real Madrid y el Inter de Milán. Ambos equipos son considerados candidatos para llevarse el trofeo.

Los dirigidos por José Mourinho, que vienen de sufrir su primera derrota de la temporada ante Betis, buscarán recuperarse y empezar de la mejor manera su camino en la competición internacional. Por su parte, el elenco italiano llega al duelo con un impresionante registro de tres triunfos consecutivos en la Serie A.

PUEDES VER: Perú vs Argentina: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

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¿Cuándo se juega el partido Real Madrid - Inter Milan?

El duelo entre Real Madrid e Inter por la fecha 1 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 8 de setiembre en el Santiago Bernabéu (España).

¿A qué hora juega Real Madrid - Inter Milan por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de José Mourinho y Cristian Chivu podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Inter Milan?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Historial Real Madrid - Inter Milan: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos clubes en Champions League y amistosos internacionales.

  • Real Madrid 2-0 Inter | 7.12.21 | Champions League
  • Inter 0-1 Real Madrid | 15.09.21 | Champions League
  • Inter 0-2 Real Madrid | 25.11.20 | Champions League
  • Real Madrid 3-2 Inter | 3.11.20 | Champions League
  • Real Madrid 3-0 Inter | 27.07.15 | Amistoso internacional
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