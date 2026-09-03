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Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentarán este domingo 6 de septiembre en Chongoyape por la octava jornada del Torneo Clausura.

Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentan en Chongoyape por el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/Juan Pablo II/composición LR
Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentan en Chongoyape por el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/Juan Pablo II/composición LR
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Alianza Lima busca salir del mal momento en el Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul visitará a Juan Pablo II en Chongoyape en uno de los últimos partidos de la octava jornada. Tras caer de local 1-0 ante Deportivo Garcilaso, el equipo dirigido por Pablo Guede está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por el primer lugar.

Por el lado del conjunto local, empezó una remontada y está obteniendo buenos resultados en sus últimos partidos. Juan Pablo II llega a este duelo tras conseguir dos victorias consecutivas, la más reciente, 4-3 ante Los Chankas. De ganar a Alianza Lima, lo superará en la tabla del Clausura.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 6 de septiembre en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II. Este escenario tiene capacidad para albergar a 3.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El encuentro arrancará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

PUEDES VER: Paola Villegas, voleibolista peruana en Brasil: "La selección siempre va a ser mi prioridad"

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¿En qué canal ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Puedes ver el enfrentamiento entre Alianza Lima y Juan Pablo II por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Alianza Lima vs Juan Pablo II

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Juan Pablo II.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,72), empate (3,55), gana Juan Pablo II (4,55)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,75), empate (3,65), gana Juan Pablo II (4,70)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,60), gana Juan Pablo II (4,75)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,72), gana Juan Pablo II (4,62)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,71), empate (3,70), gana Juan Pablo II (4,65)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,73), empate (3,66), gana Juan Pablo II (5,00).
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