Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Los equipos de Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentarán este domingo 6 de septiembre en Chongoyape por la octava jornada del Torneo Clausura.
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Alianza Lima busca salir del mal momento en el Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul visitará a Juan Pablo II en Chongoyape en uno de los últimos partidos de la octava jornada. Tras caer de local 1-0 ante Deportivo Garcilaso, el equipo dirigido por Pablo Guede está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por el primer lugar.
Por el lado del conjunto local, empezó una remontada y está obteniendo buenos resultados en sus últimos partidos. Juan Pablo II llega a este duelo tras conseguir dos victorias consecutivas, la más reciente, 4-3 ante Los Chankas. De ganar a Alianza Lima, lo superará en la tabla del Clausura.
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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?
Ambos equipos se enfrentan el domingo 6 de septiembre en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II. Este escenario tiene capacidad para albergar a 3.000 espectadores.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?
El encuentro arrancará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
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¿En qué canal ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?
Puedes ver el enfrentamiento entre Alianza Lima y Juan Pablo II por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.
Pronósticos para el Alianza Lima vs Juan Pablo II
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Juan Pablo II.
- Betsson: gana Alianza Lima (1,72), empate (3,55), gana Juan Pablo II (4,55)
- Betano: gana Alianza Lima (1,75), empate (3,65), gana Juan Pablo II (4,70)
- Bet365: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,60), gana Juan Pablo II (4,75)
- 1XBet: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,72), gana Juan Pablo II (4,62)
- Caliente: gana Alianza Lima (1,71), empate (3,70), gana Juan Pablo II (4,65)
- Doradobet: gana Alianza Lima (1,73), empate (3,66), gana Juan Pablo II (5,00).