Valencia vs FC Barcelona: a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 4 de LaLiga de España

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VER Barcelona vs Valencia EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Mestalla por un duelo clave en LaLiga de España. El cotejo empezará a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán aprovechar la caída del Real Madrid. En caso de imponerse ante el equipo 'che', serán los únicos líderes del torneo.

FC Barcelona vs Valencia: horarios

El FC Barcelona vs Valencia por la cuarta fecha de la liga española se juega desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

México: 8.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, el FC Barcelona vs Valencia estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

FC Barcelona vs Valencia: alineaciones oficiales

Así formarían ambos equipos para el cuarto encuentro oficial de los culés en la temporada.

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí; Espart; Rodri, Bernal; Adeyemi, Fermín, Raphinha; Gordon.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guerra, Dieng, Sato; Danjuma .

¿Cómo ver FC Barcelona vs Valencia online?

Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de FC Barcelona vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.