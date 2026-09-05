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Valencia vs FC Barcelona: a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 4 de LaLiga de España

Los blaugranas tienen la gran oportunidad de convertirse en únicos líderes de LaLiga de España. Sigue la transmisión del partido FC Barcelona vs Valencia.

Barcelona se encuentra invicto en LaLiga de España 2026-27. Foto: composición LR/FC Barcelona/Valencia
Barcelona se encuentra invicto en LaLiga de España 2026-27. Foto: composición LR/FC Barcelona/Valencia
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VER Barcelona vs Valencia EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Mestalla por un duelo clave en LaLiga de España. El cotejo empezará a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán aprovechar la caída del Real Madrid. En caso de imponerse ante el equipo 'che', serán los únicos líderes del torneo.

PUEDES VER: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, sobre una posible final de Copa Sudamericana: "Le voy a ganar a Boca"

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FC Barcelona vs Valencia: horarios

El FC Barcelona vs Valencia por la cuarta fecha de la liga española se juega desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

  • México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, el FC Barcelona vs Valencia estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

FC Barcelona vs Valencia: alineaciones oficiales

Así formarían ambos equipos para el cuarto encuentro oficial de los culés en la temporada.

  • FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí; Espart; Rodri, Bernal; Adeyemi, Fermín, Raphinha; Gordon.
  • Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guerra, Dieng, Sato; Danjuma.

¿Cómo ver FC Barcelona vs Valencia online?

Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

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Pronóstico de FC Barcelona vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.

  • Betano: gana Barcelona (1,28), empate (5,70), gana Valencia (9,30)
  • Betsson: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (9,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,29), empate (6,00), gana Valencia (9,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (10,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,29), empate (6,25), gana Valencia (9,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,30), empate (6,00), gana Valencia (9,00).
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