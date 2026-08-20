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FC Barcelona vs Elche: día, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

Luego de presentar a su plantel en el Trofeo Joan Gamper 2026, el conjunto blaugrana se alista para debutar en LaLiga. Revisa todo sobre el partido Barcelona vs Elche.

FC Barcelona es el vigente bicampeón de LaLiga de España. Foto: composición LR/Barcelona/Elche
FC Barcelona es el vigente bicampeón de LaLiga de España. Foto: composición LR/Barcelona/Elche
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Barcelona es uno de los equipos que mejor se reforzó en Europa para esta nueva temporada. El conjunto comandado por Hansi Flick afrontará su primera prueba en su visita a Elche por la fecha 2 de LaLiga de España.

Luego de presentar a su plantel en el Trofeo Joan Gamper 2026, se espera que el entrenador alemán le dé minutos a algunos de sus fichajes como Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y el volante Rodri.

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¿Cuándo juegan FC Barcelona vs Elche?

El partido entre Barcelona vs Elche se jugará el domingo 23 de agosto en el Estadio Manuel Martínez Valero.

¿A qué hora juega FC Barcelona - Elche?

En territorio peruano, el compromiso entre blaugranas y franjiverde por la segunda jornada de LaLiga 2026-2027 empezará a las 2.30 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el partido del FC Barcelona vs Elche?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por la señal de la plataforma streaming Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que no te pierdas el minuto a minuto del partido con todos los goles e incidencias.

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FC Barcelona vs Elche: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por LaLiga de España.

  • Elche 1-3 Barcelona | LaLiga EA Sports | 31 de enero del 2026
  • Barcelona 3-1 Elche | LaLiga EA Sports | 2 de noviembre del 2025
  • Elche 0-4 Barcelona | LaLiga EA Sports | 1 de abril del 2023
  • Barcelona 3-0 Elche | LaLiga EA Sports | 17 de setiembre del 2022
  • Elche 1-2 Barcelona | LaLiga EA Sports | 6 de marzo del 2022.


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