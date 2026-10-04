➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 4 de octubre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 4 de octubre? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo hoy domingo 4 de octubre?
- Aries: Ese dinero que tienes en manos lo tienes que destinar a saldar esa deuda. No puedes seguir postergando pagos o no saldar los pendientes que tienes con otras personas. Habría consecuencias.
- Tauro: La angustia y la inseguridad termina. Tienes un encuentro con la persona que amas y notarás una gran entrega de su parte. Las bases de tu relación se fortalecen y te sentirás mucho mejor.
- Géminis: Alguien te hará ver el error que cometes cada vez que te expresas duramente con algunos familiares. Recapacitar te hará tener una actitud más cercana y empática, luego todo cambiará.
- Cáncer: Has estado mirando las cosas fuera de lugar y hoy por fin encuentras claridad. Tener otra perspectiva te hará recuperar la fe por todos tus proyectos. Es posible que planifiques un viaje al extranjero.
- Leo: Algunas horas de la tarde las destinarás a realizar actividades laborales que habías postergado. No canceles ese encuentro con amigos, hace mucho que no tienes un momento de distracción.
- Virgo: La tristeza ha ido apagando tu voluntad, pero una persona que se caracteriza por su fuerza y carácter te inyectará una dosis de optimismo que te hará cambiar de actitud. Hoy todo gira a tu favor.
- Libra: Te sientes agotado, pero tienes muchos pendientes por avanzar. No permitas que el mal humor te haga perder la paciencia con tu entorno familiar y céntrate en tu labor. El día será productivo.
- Escorpio: Desde que esa persona se alejó te está costando volver a confiar en quienes intentar aproximarse a ti. Alguien que tiene buena intención te escribirá. Confía y date una nueva oportunidad.
- Sagitario: Esperar que la persona que te dañó pague por todo lo que has sufrido no habla bien de tus procesos emocionales ni de tu evolución espiritual. Suelta y trata de tener emociones sanas.
- Capricornio: Esa persona que desea recuperarte dirá cosas que luego no podrá cumplir. Espera y no te precipites a darle una oportunidad. Cuida tu dinero y no realices compras que no son necesarias.
- Acuario: Ese dinero que piensas prestar a esa persona que te lo solicita no lo verás de retorno en poco tiempo. En el amor, regresa alguien que se alejó sin motivos aparente. Pide las explicaciones.
- Piscis: Tienes muchas cosas que hacer en casa. El día será agotador, puesto que no tendrás apoyo a tu alrededor, pero te sentirás satisfecho con los resultados. Amistades que no ves volverán a buscarte.