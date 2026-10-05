Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la UEFA Nations League y en los campeonatos sudamericanos.
Los partidos del lunes 5 de octubre incluyen encuentros en la UEFA Nations League y de torneos sudamericanos en una semana donde las selecciones nacionales continúan disputando sus duelos por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este lunes continúan los duelos por la Liga de Naciones. Entre los cotejos más destacados están los encuentros Francia vs Bélgica, Italia vs Turquía y Bosnia-Herzegovina vs Polonia por la cuarta jornada del certamen. De igual forma, en países como Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay se siguen jugando sus respectivas ligas.
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Chipre vs Letonia
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Francia vs Bélgica
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Italia vs Turquía
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Bosnia-Herzegovina vs Polonia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Irlanda del Norte vs Georgia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Rumanía vs Suecia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Ucrania vs Hungría
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Montenegro vs Armenia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Deportivo Riestra vs Central Córdoba
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Estudiantes de La Plata vs Gimnasia Mendoza
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Vélez Sarsfield vs Platense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Banfield vs Rosario Central
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN Premium
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Independiente Medellín vs Santa Fe
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueño
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Cerro Porteño vs 2 de Mayo
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Nacional vs Montevideo City
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: VTV++