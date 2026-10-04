Último temblor en Perú hoy, domingo 4 de octubre: magnitud, epicentro y hora según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este domingo 4 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
¿Se registró un nuevo temblor en Perú este domingo 4 de octubre? En esta nota encontrarás la información más reciente proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los movimientos sísmicos reportados durante la jornada. Consulta la hora exacta, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo registrado en el país.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 4 de octubre de 2026
La importancia de un plan familiar de emergencia
Un plan familiar de emergencia permite definir zonas seguras, rutas de evacuación, puntos de encuentro y responsabilidades para cada integrante del hogar. También debe considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.
El especialista también indicó que el IGP utiliza distintos sistemas para evaluar el comportamiento de un sismo. Uno de ellos mide la aceleración del suelo y otro analiza el nivel de daño observado en superficie mediante la escala de Mercalli, que va del grado I al XII.
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
Auxilia a los heridos.
Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca de casas que han sido afectadas por el sismo.
Si estás cerca del mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
Tres temblores se registraron la madrugada de hoy en Perú, según IGP
El primero de estos movimientos telúricos ocurrió a las 03:14 horas y tuvo una magnitud de 3.7, con una profundidad de 34 kilómetros. El epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte de Talara, en la provincia de Talara, región Piura.
Treinta y siete minutos después, a las 03:27 horas, se produjo un segundo evento sísmico, esta vez en la región Huánuco. El evento tuvo una magnitud de 3.5 y una profundidad de 14 kilómetros.
El tercer temblor, y el de mayor magnitud de esta secuencia, ocurrió a las 03:57 horas en la región Tumbes. El IGP reportó una magnitud de 4.5 y una profundidad de 39 kilómetros. El epicentro se ubicó en Ecuador, a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre.
¿Qué distritos de Lima y Callao son más vulnerables en un temblor?
Según el mapa de microzonificación sísmica, los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y las áreas de ladera de San Juan de Lurigancho, Independencia, Ate y Carabayllo serían las más afectadas por tener suelos arenosos, inestables, muy blandos o rellenos de desmonte.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, "temblor" , "sismo" y "terremoto" se refieren técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el uso cotidiano suelen diferenciarse según el nivel de daño ofectación. De acuerdo, con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.