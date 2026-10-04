Último temblor en Perú hoy, domingo 4 de octubre: magnitud, epicentro y hora según el IGP

El primero de estos movimientos telúricos ocurrió a las 03:14 horas y tuvo una magnitud de 3.7, con una profundidad de 34 kilómetros. El epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte de Talara, en la provincia de Talara, región Piura.

Treinta y siete minutos después, a las 03:27 horas, se produjo un segundo evento sísmico, esta vez en la región Huánuco. El evento tuvo una magnitud de 3.5 y una profundidad de 14 kilómetros.

El tercer temblor, y el de mayor magnitud de esta secuencia, ocurrió a las 03:57 horas en la región Tumbes. El IGP reportó una magnitud de 4.5 y una profundidad de 39 kilómetros. El epicentro se ubicó en Ecuador, a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre.