Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTO¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar
EN VIVO

🔴 Flash electoral en vivo | ¿quién será el nuevo alcalde de Lima? Resultados Elecciones 2026

Sociedad

Último temblor en Perú hoy, domingo 4 de octubre: magnitud, epicentro y hora según el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este domingo 4 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.

Temblor hoy en Perú EN VIVO, 4 de octubre, según IGP
Temblor hoy en Perú EN VIVO, 4 de octubre, según IGPFoto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Se registró un nuevo temblor en Perú este domingo 4 de octubre? En esta nota encontrarás la información más reciente proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los movimientos sísmicos reportados durante la jornada. Consulta la hora exacta, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo registrado en el país.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 4 de octubre de 2026

15:13
4/10/2026

La importancia de un plan familiar de emergencia

Un plan familiar de emergencia permite definir zonas seguras, rutas de evacuación, puntos de encuentro y responsabilidades para cada integrante del hogar. También debe considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

13:25
4/10/2026

¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?

En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.

 

El especialista también indicó que el IGP utiliza distintos sistemas para evaluar el comportamiento de un sismo. Uno de ellos mide la aceleración del suelo y otro analiza el nivel de daño observado en superficie mediante la escala de Mercalli, que va del grado I al XII.

 

13:25
4/10/2026

¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?

La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.

 

13:24
4/10/2026

¿Qué hacer después de un sismo?

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

Auxilia a los heridos.

Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca de casas que han sido afectadas por el sismo.

Si estás cerca del mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

08:08
4/10/2026

Tres temblores se registraron la madrugada de hoy en Perú, según IGP

El primero de estos movimientos telúricos ocurrió a las 03:14 horas y tuvo una magnitud de 3.7, con una profundidad de 34 kilómetros. El epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte de Talara, en la provincia de Talara, región Piura.

Treinta y siete minutos después, a las 03:27 horas, se produjo un segundo evento sísmico, esta vez en la región Huánuco. El evento tuvo una magnitud de 3.5 y una profundidad de 14 kilómetros.

El tercer temblor, y el de mayor magnitud de esta secuencia, ocurrió a las 03:57 horas en la región Tumbes. El IGP reportó una magnitud de 4.5 y una profundidad de 39 kilómetros. El epicentro se ubicó en Ecuador, a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre.

08:05
4/10/2026

¿Qué distritos de Lima y Callao son más vulnerables en un temblor?

Según el mapa de microzonificación sísmica, los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y las áreas de ladera de San Juan de Lurigancho, Independencia, Ate y Carabayllo serían las más afectadas por tener suelos arenosos, inestables, muy blandos o rellenos de desmonte.

08:05
4/10/2026

¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?

En Perú, "temblor" , "sismo" y "terremoto" se refieren técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el uso cotidiano suelen diferenciarse según el nivel de daño ofectación. De acuerdo, con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación. 

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones presidenciales en Brasil HOY EN VIVO: últimas noticias, candidatos, avance de la jornada electoral y resultados de hoy 4 de octubre

Portugal vs Noruega EN VIVO: minuto a minuto del partido por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Petroperú: Fenpetrol expresa preocupación por anuncios de ProInversión sobre activos y pide priorizar la recuperación de la empresa

Sociedad

¿Se puede votar con el DNI vencido hoy?: requisitos y tipos de documentos autorizados por Reniec

Alerta en la Costa Verde: reportan fuego cerca del centro comercial Larcomar en plenas elecciones en Miraflores

Elecciones 2026: mesas de sufragio recién llegan al 99,99% tras retrasos por ausencia de miembros

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos

López Aliaga no promete completar su mandato si asume como alcalde: "En cuatro años pasan muchas cosas"