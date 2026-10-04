Partidos de hoy, domingo 4 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la UEFA Nations League y en los campeonatos sudamericanos.
Los partidos de este domingo 4 de octubre incluyen encuentros en la UEFA Nations League y torneos sudamericanos en una semana donde las selecciones nacionales continúan disputando sus duelos por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este domingo continúan los enfrentamientos por la Liga de Naciones. Entre los duelos más destacados están los partidos Grecia vs Alemania, Países Bajos vs Serbia y Portugal vs Noruega por la cuarta jornada del certamen. De igual forma, en países como Argentina, Colombia y Uruguay se siguen jugando sus respectivos campeonatos.
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Azerbaiyán vs Lituania
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Kosovo vs Austria
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Malta vs Andorra
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Gales vs Dinamarca
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Grecia vs Alemania
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Países Bajos vs Serbia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Portugal vs Noruega
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Irlanda vs Israel
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Huracán vs Aldosivi
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Talleres vs Belgrano
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Argentinos Jrs. vs Tigre
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ViX
- Estudiantes Río Cuarto vs Racing Club
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ViX
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Deportivo Pasto vs Fortaleza
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Cúcuta vs Pereira
- Hora: 4.05 p. m.
- Canal: Win Sports
- Inter Bogotá vs Once Caldas
- Hora: 4.05 p. m.
- Canal: Win Sports
- Atlético Bucaramanga vs Junior
- Hora: 6.10 p. m.
- Canal: Win Sports
- Llaneros vs América de Cali
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Danubio vs Cerro Largo
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: VTV++
- Boston River vs Juventud
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: VTV++
- CA Cerro vs Wanderers
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: VTV++
- Racing Montevideo vs Peñarol
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: VTV++