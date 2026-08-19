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El rechazo de varias jugadoras a las convocatorias de la selección peruana de vóley generó mucha controversia. Cecilia Tait, histórica medallista olímpica en Seúl 1988, volvió a referirse a este asunto y remarcó que deberían imponerse sanciones fuertes.

El combinado nacional viene trabajando al mando del entrenador Antio Rizola para su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley, torneo que otorga tres cupos al Mundial y uno a los Juegos Olímpicos 2027.

Cecilia Tait pide sancionar a jugadoras que rechazan la selección peruana

La exvoleibolista e integrante del COI (Comité Olímpico Peruano) puso como ejemplo a las integrantes de la selección sub-17 que representaron al país en Chile y consiguieron el puesto 13 en el mundial de la categoría.

“Que alguien se sienta tan feliz y orgullosa de vestir la casaquilla y reconozca que es un privilegio. ¿Qué parte no entienden? Vestir la casaquilla no todos pueden hacerlo, y si algunas se pueden dar el lujo de decir no, que venga el castigo. Ya para qué dan tanta vuelta, quien no quiere, no quiere. Se acabó y que pueda ser suspendida hasta para la liga”, manifestó en diálogo con 'Central Vóley'.

“Yo sé que no debería hablar así como miembro COI, miembro del FIVB, miembro de la Confederación Sudamericana, pero mi corazoncito siempre va a latir primero por el Perú. Voy a defender la camiseta, nuestra bandera. Quien no subió a un podio a recibir medallas en campeonatos de esta naturaleza (Mundial Sub-17), por eso no lo siente. (…) Las que han recibido medallas de liga, qué les puedes pedir. No tienen esa experiencia. Que se queden en su casa, no hay problema, que no fastidien y no hagan un mal ejemplo para esta nueva generación”, agregó.

¿Cuándo debuta Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Las Matadoras jugarán contra Argentina el próximo martes 8 de setiembre por la primera jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley. Sus otros rivales serán Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.