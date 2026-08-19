HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Cecilia Tait a jugadoras que rechazan la selección peruana: "Que se queden en su casa y no sean mal ejemplo para la nueva generación"

La medallista olímpica puso como ejemplo a las jugadoras que representaron al país en el Mundial Sub-17 de Vóley. Además, pidió sanciones para las que no aceptan las convocatorias del equipo mayor.

Cecilia Tait estuvo presente en la ceremonia de premiación del Mundial de Vóley Sub-17. Foto: composición LR/FPV/Central Vóley
Cecilia Tait estuvo presente en la ceremonia de premiación del Mundial de Vóley Sub-17. Foto: composición LR/FPV/Central Vóley
Escuchar
Resumen
Compartir

El rechazo de varias jugadoras a las convocatorias de la selección peruana de vóley generó mucha controversia. Cecilia Tait, histórica medallista olímpica en Seúl 1988, volvió a referirse a este asunto y remarcó que deberían imponerse sanciones fuertes.

El combinado nacional viene trabajando al mando del entrenador Antio Rizola para su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley, torneo que otorga tres cupos al Mundial y uno a los Juegos Olímpicos 2027.

PUEDES VER: Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

lr.pe

Cecilia Tait pide sancionar a jugadoras que rechazan la selección peruana

La exvoleibolista e integrante del COI (Comité Olímpico Peruano) puso como ejemplo a las integrantes de la selección sub-17 que representaron al país en Chile y consiguieron el puesto 13 en el mundial de la categoría.

“Que alguien se sienta tan feliz y orgullosa de vestir la casaquilla y reconozca que es un privilegio. ¿Qué parte no entienden? Vestir la casaquilla no todos pueden hacerlo, y si algunas se pueden dar el lujo de decir no, que venga el castigo. Ya para qué dan tanta vuelta, quien no quiere, no quiere. Se acabó y que pueda ser suspendida hasta para la liga”, manifestó en diálogo con 'Central Vóley'.

“Yo sé que no debería hablar así como miembro COI, miembro del FIVB, miembro de la Confederación Sudamericana, pero mi corazoncito siempre va a latir primero por el Perú. Voy a defender la camiseta, nuestra bandera. Quien no subió a un podio a recibir medallas en campeonatos de esta naturaleza (Mundial Sub-17), por eso no lo siente. (…) Las que han recibido medallas de liga, qué les puedes pedir. No tienen esa experiencia. Que se queden en su casa, no hay problema, que no fastidien y no hagan un mal ejemplo para esta nueva generación”, agregó.

PUEDES VER: Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"

lr.pe

¿Cuándo debuta Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Las Matadoras jugarán contra Argentina el próximo martes 8 de setiembre por la primera jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley. Sus otros rivales serán Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"

Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"

LEER MÁS
Aixa Vigil respalda a Kiara Montes y califica de hipócritas a críticos de la selección peruana: "Nunca dan la cara"

Aixa Vigil respalda a Kiara Montes y califica de hipócritas a críticos de la selección peruana: "Nunca dan la cara"

LEER MÁS
Partidos de 8vos de final del Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y cómo quedó la selección peruana

Partidos de 8vos de final del Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y cómo quedó la selección peruana

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

LEER MÁS
Golpe inesperado en Alianza Lima: D’Alessandro Montenegro da positivo en control antidoping

Golpe inesperado en Alianza Lima: D’Alessandro Montenegro da positivo en control antidoping

LEER MÁS
Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

LEER MÁS
Espanyol - Real Madrid: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de LaLiga de España

Espanyol - Real Madrid: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de LaLiga de España

LEER MÁS
Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"

Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025