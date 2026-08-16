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Sporting Cristal recuperó su mejor versión colectiva y despachó 4-1 a Sport Huancayo en el Alberto Gallardo

Michael Hoyos se destapó con dos goles, Hernán Barcos volvió a marcar y Rafael Lutiger selló la goleada del elenco celeste que sueña con el título del Torneo Clausura.

Michael Hoyos marcó dos goles.
Michael Hoyos marcó dos goles. | Liga 1
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Luego de varias fechas el rostro del hincha de Sporting Cristal saliendo del Alberto Gallardo es de felicidad. El equipo dirigido por Roberto Mosquera mostró su mejor versión y en una exhibición colectiva apabulló 4-1 a Sport Huancayo. Michael Hoyos (2), Hernán Barcos y Rafael Lutiger sentenciaron una goleada que los mete en la pelea por el Torneo Clausura.

Desde el silbatazo inicial, la escuadra celeste asumió el rol protagónico y con su eficacia en el juego aéreo marcó con dos buenos cabezazos: primero con Hoyos (11’) y luego con el experimentado Hernán Barcos (25’), marchándose al descanso con una cómoda ventaja de 2-0 que pudo ser más amplia.

En el complemento, Sport Huancayo adelantó sus líneas y buscó sacudirse la presión local. El esfuerzo del equipo visitante rindió frutos cuando Juan Giménez (63’) aprovechó una desatención defensiva para poner el descuento.

Roberto Mosquera reacomodó sus piezas y Yoshimar Yotún lanzó un tiro libre para la cabeza de Hoyos (73’) y poner el segundo de su cuenta personal y el 3-1 parcial. Finalmente, Rafael Lutiger (80’) liquidó las acciones sellando el contundente 4-1 definitivo tras conectar el cuarto gol de cabeza de la tarde.

Con este triunfo, la escuadra del Rímac sumó 10 unidades en la tabla del Clausura y sueña con el título.

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