Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 tendrá una protagonista de lujo. Simone Biles, considerada por muchos como la mejor gimnasta de todos los tiempos, visitará Perú por primera vez para participar en la ceremonia oficial que marcará el inicio del último año previo a la mayor cita deportiva del continente.

La presencia de la estadounidense fue confirmada por la organización de los Juegos Panamericanos. Su visita estará centrada en las actividades conmemorativas que se realizarán en la Plaza Mayor de Lima este jueves 6 de agosto, en una celebración que dará el inicio al camino hacia Lima 2027.

El mensaje de Simone Biles para Lima 2027

A través de un video difundido por Panam Sports, la deportista expresó su entusiasmo por conocer el Perú y formar parte del inicio de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos.

"Estoy muy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027 de una forma inolvidable. Nos vemos allí", manifestó la gimnasta estadounidense.

Simone Biles también compartirá con deportistas peruanos

Más allá del acto oficial, la múltiple campeona olímpica cumplirá una agenda especial durante su estadía en el país. Entre las actividades previstas figura un encuentro con jóvenes promesas de la gimnasia peruana, además de una conversación con atletas olímpicos nacionales enfocada en la importancia de la salud mental dentro del alto rendimiento.

La visita también incluirá un recorrido por algunos de los principales atractivos turísticos del Perú, entre ellos Machu Picchu, uno de los destinos más emblemáticos del país y reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Una leyenda del deporte mundial

Con siete medallas de oro olímpicas y un extenso palmarés en campeonatos mundiales, Simone Biles es una de las deportistas más influyentes de la historia. Su regreso triunfal en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde volvió a lo más alto del podio tras alejarse de las competencias para priorizar su salud mental, reforzó aún más su legado dentro y fuera de la gimnasia.

Su llegada a Lima no solo representa un atractivo para los aficionados al deporte, sino también un impulso simbólico para una ciudad que volverá a convertirse en la capital del continente cuando reciba, del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, la vigésima edición de los Juegos Panamericanos.