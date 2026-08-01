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Deportes

¿Qué partidos se juegan hoy, sábado 1 de agosto? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la tercera fecha de la Liga 1 y en las distintas ligas del mundo.

Alianza Lima, Universitario y Racing Club juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Liga 1/Liga Femenina/LFP/composición LR
Alianza Lima, Universitario y Racing Club juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Liga 1/Liga Femenina/LFP/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 1 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como L1 Max, DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúa la tercera jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada. De igual forma, habrá acción en la Liga Femenina con el duelo entre Atlético Andahuaylas vs Universitario.

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lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • FC Cajamarca vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Sport Boys
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco vs UTC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs Alianza Atlético
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Academia Cantolao vs César Vallejo
  • Hora: 10.45 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Llacuabamba vs San Martín
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Santos vs Comerciantes
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Carlos Mannucci vs Flamengo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Atlético Andahuaylas vs Universitario
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Estudiantes Río Cuarto vs Banfield
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Gimnasia Mendoza vs Unión Santa Fe
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Belgrano vs Argentinos Jrs
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Racing Club vs Tigre
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Real Oruro vs Independiente
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • SA Bulo Bulo vs Blooming
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Cobresal vs U. La Calera
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Everton vs Colo Colo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Palestino vs Coquimbo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Limache vs Ñublense
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Liga de Colombia HOY

  • Deportivo Pasto vs Águilas Doradas
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Alianza vs Tolima
  • Hora: 4.05 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Independiente Medellín vs Deportivo Cali
  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Junior vs Millonarios
  • Hora: 8.15 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Manta vs Mushuc Runa
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • U. Católica vs Técnico U.
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Emelec vs Aucas
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos de la Liga de Paraguay HOY

  • S. Ameliano vs 2 de Mayo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Cerro Porteño vs Sp. Luqueño
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Uruguay HOY

  • Albion vs Danubio
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Maldonado vs Juventud
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Peñarol vs Cerro Largo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: ESPN
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