¿Qué partidos se juegan hoy, sábado 1 de agosto? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la tercera fecha de la Liga 1 y en las distintas ligas del mundo.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 1 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como L1 Max, DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Continúa la tercera jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada. De igual forma, habrá acción en la Liga Femenina con el duelo entre Atlético Andahuaylas vs Universitario.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- FC Cajamarca vs Sport Huancayo
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Sport Boys
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs UTC
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Alianza Atlético
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Academia Cantolao vs César Vallejo
- Hora: 10.45 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Llacuabamba vs San Martín
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Santos vs Comerciantes
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Carlos Mannucci vs Flamengo
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Atlético Andahuaylas vs Universitario
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Estudiantes Río Cuarto vs Banfield
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: DSports
- Gimnasia Mendoza vs Unión Santa Fe
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Belgrano vs Argentinos Jrs
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Racing Club vs Tigre
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Real Oruro vs Independiente
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- SA Bulo Bulo vs Blooming
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Cobresal vs U. La Calera
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: TNT Sports
- Everton vs Colo Colo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Palestino vs Coquimbo
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Limache vs Ñublense
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Liga de Colombia HOY
- Deportivo Pasto vs Águilas Doradas
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Alianza vs Tolima
- Hora: 4.05 p. m.
- Canal: Win Sports
- Independiente Medellín vs Deportivo Cali
- Hora: 6.10 p. m.
- Canal: Win Sports
- Junior vs Millonarios
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Manta vs Mushuc Runa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- U. Católica vs Técnico U.
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Emelec vs Aucas
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos de la Liga de Paraguay HOY
- S. Ameliano vs 2 de Mayo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Cerro Porteño vs Sp. Luqueño
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Uruguay HOY
- Albion vs Danubio
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Maldonado vs Juventud
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Peñarol vs Cerro Largo
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: ESPN