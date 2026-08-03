HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, lunes 3 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos en la Liga Profesional Argentina y en las distintas ligas del mundo.

Programación de los partidos de HOY, lunes 3 de agosto. Foto: composición LR/San Lorenzo/Defensor Sporting
Programación de los partidos de HOY, lunes 3 de agosto. Foto: composición LR/San Lorenzo/Defensor Sporting
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 3 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La tercera jornada del Torneo Clausura de Argentina continúa. Vélez se enfrentará a Independiente en uno de los duelos más atractivos. Por otra parte, Caracas y Estudiantes de Mérida cerrarán la primera fecha del Clausura en Venezuela.

PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

lr.pe

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Sarmiento vs Independiente Rivadavia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Vélez vs Independiente
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Central Córdoba vs San Lorenzo
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay

  • Defensor Sporting vs CA Cerro
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Antel TV, DSports

Partidos de la Liga de Venezuela HOY

  • Caracas FC vs Estudiantes de Mérida
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 31 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, viernes 31 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 30 de julio? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 30 de julio? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

LEER MÁS
¡Triunfo celeste! Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II en el estadio Alberto Gallardo y sumó un nuevo triunfo en el Torneo Clausura 2026

¡Triunfo celeste! Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II en el estadio Alberto Gallardo y sumó un nuevo triunfo en el Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
Futbolista español Marcos Llorente responde a críticas por imágenes con Ferrán Torres: "Dos hombres se den 'cariño'..."

Futbolista español Marcos Llorente responde a críticas por imágenes con Ferrán Torres: "Dos hombres se den 'cariño'..."

LEER MÁS
¡Triunfo blanquiazul! Alianza Lima venció 3-1 a Alianza Atlético y se ubica como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Triunfo blanquiazul! Alianza Lima venció 3-1 a Alianza Atlético y se ubica como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Conmebol se pronuncia fuerte sobre polémico proyecto de Infantino en FIFA: "Primero está el fútbol"

Conmebol se pronuncia fuerte sobre polémico proyecto de Infantino en FIFA: "Primero está el fútbol"

LEER MÁS
Gianni Infantino pretendió privatizar la Copa del Mundo a un grupo empresarial vinculado a Donald Trump

Gianni Infantino pretendió privatizar la Copa del Mundo a un grupo empresarial vinculado a Donald Trump

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025