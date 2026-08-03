Partidos de hoy, lunes 3 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos en la Liga Profesional Argentina y en las distintas ligas del mundo.
- Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II y sumó un nuevo triunfo en el Torneo Clausura 2026
- Gianni Infantino pretendió privatizar la Copa del Mundo a un grupo empresarial vinculado a Donald Trump
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 3 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La tercera jornada del Torneo Clausura de Argentina continúa. Vélez se enfrentará a Independiente en uno de los duelos más atractivos. Por otra parte, Caracas y Estudiantes de Mérida cerrarán la primera fecha del Clausura en Venezuela.
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Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY
- Sarmiento vs Independiente Rivadavia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Vélez vs Independiente
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Central Córdoba vs San Lorenzo
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay
- Defensor Sporting vs CA Cerro
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Antel TV, DSports
Partidos de la Liga de Venezuela HOY
- Caracas FC vs Estudiantes de Mérida
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Liga FUTVE