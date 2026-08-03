Partidos de hoy, lunes 3 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 3 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La tercera jornada del Torneo Clausura de Argentina continúa. Vélez se enfrentará a Independiente en uno de los duelos más atractivos. Por otra parte, Caracas y Estudiantes de Mérida cerrarán la primera fecha del Clausura en Venezuela.

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

Sarmiento vs Independiente Rivadavia

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Vélez vs Independiente

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Central Córdoba vs San Lorenzo

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay

Defensor Sporting vs CA Cerro

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Antel TV, DSports

Partidos de la Liga de Venezuela HOY