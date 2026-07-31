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Conmebol se pronuncia fuerte sobre polémico proyecto de Infantino en FIFA: "Primero está el fútbol"

La Conmebol publicó un comunicado en respuesta al proyecto impulsado por Gianni Infantino para modificar la gestión comercial de las competiciones de la FIFA.

Conmebol se sumó a las reacciones de UEFA y la AFC tras conocerse el proyecto de la FIFA.
Conmebol se sumó a las reacciones de UEFA y la AFC tras conocerse el proyecto de la FIFA. | Composición LR
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fijó su posición frente al proyecto impulsado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que plantea modificar la gestión comercial de las competiciones del organismo. A través de un comunicado, la entidad dejó en claro que cualquier decisión económica debe priorizar el desarrollo del fútbol y no alterar su esencia.

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Conmebol responde al proyecto de la FIFA

Mediante el pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la Conmebol informó que, tras conocer la propuesta, inició consultas para comprender el alcance de los procedimientos relacionados con la comercialización de los derechos de todas las competiciones organizadas por la FIFA.

Asimismo, el organismo sudamericano hizo un llamado a la unidad de todos los actores vinculados al fútbol y remarcó que el deporte debe mantenerse por encima de cualquier interés externo.

"La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia."

Conmebol, FIFA

Conmebol reacciona al plan de la FIFA.

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UEFA y la AFC también expresaron su rechazo

La postura de la Conmebol se suma a la de la Federación Asiática de Fútbol (AFC) y la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA), que previamente cuestionaron el proyecto promovido por la FIFA.

La propuesta contempla la creación de una empresa denominada 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), la cual tendría como objetivo vender participaciones a inversionistas privados en las actividades comerciales de la FIFA, incluyendo los derechos de transmisión, patrocinio, venta de entradas y licencias de sus competiciones.

Además de expresar su rechazo, la UEFA advirtió que, si el proyecto llega a concretarse, sus selecciones no participarían en el Mundial 2030 ni en otras competiciones oficiales organizadas por la FIFA.

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