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Kiara Montes se defiende tras críticas a Perú por eliminación de la Copa Sudamericana: "Somos las que decimos sí a las convocatorias"

Luego de perder ante Brasil, la capitana de la selección peruana envió un fuerte mensaje a los que critican el nivel del equipo en la Copa Sudamericana de Vóley.

Kiara Montes es una de las referentes de la selección peruana. Foto: La Cátedra Deportes
Kiara Montes es una de las referentes de la selección peruana. Foto: La Cátedra Deportes
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La selección peruana sufrió una temprana eliminación en la Copa Sudamericana de Vóley. A pesar de ser locales, las dirigidas por Antonio Rizola cayeron frente a Chile y Brasil en sus primeros partidos del grupo A y quedaron sin chances de avanzar de ronda.

Luego de caer frente a la verdeamarela, Kiara Montes, capitana del combinado nacional, salió al frente para responder a los diversos cuestionamientos.

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Kiara Montes responde tras eliminación de Perú

La voleibolista de Regatas Lima defendió el desempeño de sus compañeras y remarcó que ellas están dando la cara en la Copa Sudamericana de Vóley.

“Nosotras no nos debemos a nadie, nos debemos a nosotras mismas. Somos las 14 que estamos acá paradas representando, las que decimos sí a las convocatorias. Somos las que venimos tantos años aguantando tantos maltratos. Seguimos acá y estamos dando pecho y tratando de representar de la mejor manera. Les guste o no, estamos las que estamos”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

Por otra parte, la capitana de la selección peruana descartó que existan problemas internos en el plantel. “No hay problemas internos entre nosotras, porque tenemos un lindo grupo, pero no somos ajenas a la realidad que tenemos, de que muchos nos critican y sus jugadoras favoritas no están aquí; luego, tenemos otros temas también con nuestra Federación”, agregó.

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Último partido de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley

Perú jugará ante Bolivia hoy, viernes 24 de julio, por la última fecha del grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley. El partido empezará a partir de las 6.15 p. m. (hora peruana) en el Coliseo Eduardo Dibós.

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