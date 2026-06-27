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El fichaje de Aixa Vigil por Universitario de Deportes generó un conflicto con Universidad San Martín. Tras el anuncio, Yudy Balcazar, gerenta deportiva del club santo, cuestionó el accionar de los dirigentes merengues en la negociación.

Ante lo acontecido, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la U, negó que la voleibolista de la selección peruana haya firmado un contrato previo a la liberación de su carta pase.

Universitario responde a San Martín sobre fichaje de Aixa Vigil

“Algunos lo quieren transformar en una novela, pero esto es sencillo. Nosotros firmamos con una jugadora libre, no presentamos a una jugadora que tenga vínculo con otro club; el oficio de la Federación manifesta eso. Entiendo que el otro club tenga su posición, pero yo no le voy a hacer caso a ellos, le voy a hacer caso a lo que dice el ente rector”, manifestó en el programa Tiempo Crema.

El directivo de Universitario de Deportes reafirmó que actuaron de acuerdo con el oficio emitido por la Federación Peruana de Vóley y negó un supuesto acuerdo bajo la mesa con la jugadora.

“La Federación hizo las consultas legales, con tres abogados, que respondieron lo mismo, y nosotros actuamos a raíz del oficio. Se dice que Aixa ya tenía contrato con la U, y eso es totalmente mentira. El contrato tenía un vínculo que lo hacía efectivo una vez que ella tenía la autorización de la Federación. Si ella no tenía su carta libre, su contrato no existía y no era válido. Hablan cosas por hablar, ponen el nombre de la U en la boca”, explicó.

“Nosotros hemos cumplido con todo lo que dictamina la Federación, la liga departamental avala eso porque nos dio la carta de ellos. (…) Se ha dado a entender en un programa poco serio, junto con la directiva que fue a hablar, que la U llegó a un acuerdo bajo la mesa. Cuidado con las cosas que dicen, no vaya a ser que después tomemos acciones y tengan que rectificarse”, concluyó.

¿Qué dijo San Martín sobre Aixa Vigil y Universitario?

En una reciente entrevista con el programa 'Ataque Cruzado', Yudy Balcazar, gerenta deportiva de San Martín, criticó el accionar de Universitario y Fabrizio Acerbi durante las negociaciones con Aixa Vigil.

“Yo no he tenido contacto ni con Fabrizio ni con ningún dirigente de la ‘U’, pero sí me apena que una institución tan grande y con tantos hinchas, que también ameritan respeto, pretenda hacer las cosas por atrás”, sostuvo.

“Las cosas se deben hacer como corresponde, no tratar de buscarle la sinrazón a la ley. ¿Por qué hacer cosas que no le queden bien a tu institución? Eso no me parece”, agregó.