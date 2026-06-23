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Dirigente de San Martín indignada tras fichaje de Aixa Vigil por Universitario y anuncia medidas legales: "Vulnera el derecho de los clubes"

Yudy Balcazar, gerenta deportiva de la USMP, cuestionó a la Federación Peruana de Vóley por desconocer su propio reglamento para que Aixa Vigil firme por Universitario.

Aixa Vigil se desvinculó de la San Martín y firmó por Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Bloqueo y Punto/Universitario
Aixa Vigil se desvinculó de la San Martín y firmó por Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Bloqueo y Punto/Universitario
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El silencio de la Universidad San Martín llegó a su fin. Luego de que Universitario de Deportes anunciara el fichaje de Aixa Vigil para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, el conjunto de Santa Anita se tomó un tiempo prudente antes de presentar sus descargos.

Yudy Balcazar, gerenta deportiva de la USMP, cuestionó la intervención de la FPV para que se libere la carta pase de la jugadora sin previo acuerdo entre los clubes.

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Dirigente de San Martín apunta contra la FPV por desconocer su reglamento

“Es un tema bien delicado, jamás pensé que se iba a dar. La Federación no tenía por qué meterse en este tema, ya que no le compete. Se supone que ellos solo regulan”, manifestó al inicio de su intervención en el programa 'Ataque Cruzado'.

En ese sentido, Balcazar aseguró que la Federación Peruana de Vóley desconoció su propio reglamento para liberar a Aixa Vigil, lo cual atenta contra los derechos de los clubes.

“Estoy muy molesta y fastidiada porque se vulnera el derecho de los clubes. No solo de San Martín. Se trata de todos los clubes del Perú. La Federación nos ha regulado con un reglamento que ellos mismos hicieron y ahora desconocen”, sostuvo.

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San Martín tomará medidas legales por el caso Aixa Vigil

La directiva de la Universidad San Martín remarcó que tomará medidas legales contra el presidente de la liga.

“Sí (tomarán acciones legales). Emerson Alegre es el nuevo presidente de la liga que con autorización no de quién dio la carta. Él ya nos firmó a nosotros una ratificación (de la afiliación). Cómo firmas una nueva inscripción…”, apuntó.

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