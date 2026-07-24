Perú vs Bolivia EN VIVO: a qué hora juega por la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana de vóley busca uno de los boletos para el Mundial. Foto: composición LR/FPV

La selección peruana de vóley busca uno de los boletos para el Mundial. Foto: composición LR/FPV

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Perú vs Bolivia EN VIVO juegan HOY viernes 24 de julio, desde las 6.15 p. m. (hora peruana), por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El partido se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de enfrentar el clásico contra Chile y un duro duelo frente a la poderosa Brasil, las dirigidas por Antonio Rizola cerrarán su participación en el grupo A.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

El partido por la fase de grupos entre Perú vs Bolivia arrancará desde las 4.15 p. m. (hora local). Esta es la programación de horarios para los demás países del continente:

Colombia, Ecuador: 4.15 p. m.

4.15 p. m. Bolivia, Chile, Venezuela: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.15 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana?

Perú vs Bolivia llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Perú vs Bolivia por internet gratis?

Podrás disfrutar la transmisión en línea del partido Perú vs Bolivia a través de la página web de Latina y de su propio aplicativo. Asimismo, La República Deportes te ofrece una cobertura con todas las incidencias.

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Entradas para ver el partido Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley

Estos son los precios para asistir al estadio para presenciar el encuentro entre Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La venta se realiza a través de la plataforma Joinnus.