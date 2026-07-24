HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Perú vs Bolivia EN VIVO: a qué hora juega por la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Sigue la transmisión del Perú vs Bolivia por el grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Revisa el horario y dónde ver gratis el partido de la selección peruana de vóley.

La selección peruana de vóley busca uno de los boletos para el Mundial. Foto: composición LR/FPV
La selección peruana de vóley busca uno de los boletos para el Mundial. Foto: composición LR/FPV
Escuchar
Resumen
Compartir

Perú vs Bolivia EN VIVO juegan HOY viernes 24 de julio, desde las 6.15 p. m. (hora peruana), por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El partido se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de enfrentar el clásico contra Chile y un duro duelo frente a la poderosa Brasil, las dirigidas por Antonio Rizola cerrarán su participación en el grupo A.

PUEDES VER: ¡A cuartos de final! Ignacio Buse venció a Kilian Feldbausch en espectacular remontada y sigue firme en el ATP 250 de Kitzbühel

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

El partido por la fase de grupos entre Perú vs Bolivia arrancará desde las 4.15 p. m. (hora local). Esta es la programación de horarios para los demás países del continente:

  • Colombia, Ecuador: 4.15 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 5.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.15 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana?

Perú vs Bolivia llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Perú vs Bolivia por internet gratis?

Podrás disfrutar la transmisión en línea del partido Perú vs Bolivia a través de la página web de Latina y de su propio aplicativo. Asimismo, La República Deportes te ofrece una cobertura con todas las incidencias.

PUEDES VER: Nuevo canal confirmado para ver los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

lr.pe

Entradas para ver el partido Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley

Estos son los precios para asistir al estadio para presenciar el encuentro entre Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La venta se realiza a través de la plataforma Joinnus.

  • General Norte: S/25
  • General Sur: S/25
  • General Oriente: S/25
  • General Occidente: S/25
  • Preferente Norte: S/40
  • Preferente Sur: S/40
  • Preferente Oriente: S/50
  • Preferente: S/50
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO la semana 3

¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO la semana 3

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO

¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pepe Soto sobre Alianza Lima: “Parece un equipo frío”

Pepe Soto sobre Alianza Lima: “Parece un equipo frío”

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 23 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 23 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Cara a cara con lo argento, por René Gastelumendi

Cara a cara con lo argento, por René Gastelumendi

LEER MÁS
Brasil derrotó 3 a 0 Perú por la Copa Sudamericana 2026

Brasil derrotó 3 a 0 Perú por la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Semifinales del Mundial 2026: partidos confirmados, fechas, horarios y dónde ver los cruces

Semifinales del Mundial 2026: partidos confirmados, fechas, horarios y dónde ver los cruces

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025