Argentina - Suiza: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los 4tos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Argentina y Suiza se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Luego de superar sus respectivas llaves, Argentina y Suiza se enfrentarán en los 4tos de final en el Mundial 2026. Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 11 de julio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El escenario del partido será el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas, Estados Unidos.

El conjunto sudamericano eliminó a Egipto tras ganar 3-2 en un partido polémico que se definió en los minutos finales. Por el lado de Suiza, ganó su encuentro ante Colombia en la tanda de penales luego de igualar sin goles en el tiempo regular y en la prórroga. El duelo entre Argentina y Suiza es la última llave confirmada para la fase de 4tos de final en la competición.

¿Cuándo juega Argentina vs Suiza?

El enfrentamiento Argentina vs Suiza se llevará a cabo el próximo domingo 11 de julio en el Arrowhead Stadium (Kansas, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Argentina vs Suiza?

Este duelo, por los 4tos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 12/7)

¿En qué canal ver Argentina vs Suiza?

El partido entre las selecciones de Argentina y Suiza se podrá seguir a través del canal DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.