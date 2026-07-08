Universitario confirmó el nuevo horario para el amistoso ante Millonarios: conoce el día y canal de TV para ver el partido

Universitario de Deportes ha cambiado el horario de su partido amistoso contra Millonarios de Colombia. | Foto: Composición LR

Universitario de Deportes ha cambiado el horario de su partido amistoso contra Millonarios de Colombia. | Foto: Composición LR

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Universitario de Deportes anunció un cambio de último momento en la programación de su partido amistoso frente a Millonarios de Colombia. A pocos días del esperado encuentro, el club crema confirmó el nuevo horario del compromiso, que marcará el reencuentro con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, hoy integrantes del conjunto colombiano.

A través de sus redes sociales, el club crema informó que el amistoso ya no se disputará en el horario inicialmente previsto y detalló la nueva programación para el choque internacional en el Estadio Monumental. A continuación, conoce cuándo se juega, a qué hora inicia y por qué se modificó el horario del encuentro.

¿Cuál es el nuevo horario del Universitario vs Millonarios?

Mediante un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, Universitario confirmó que el amistoso frente a Millonarios ya no se jugará a las 8.00 p. m., como se había anunciado inicialmente.

El club crema informó que el compromiso se disputará el sábado 11 de julio desde las 3.30 p. m. en el Estadio Monumental, escenario que recibirá este atractivo duelo internacional previo al reinicio de las competencias oficiales.

¿Por qué Universitario cambió el horario del amistoso?

Hasta el momento, Universitario no ha explicado oficialmente el motivo del cambio de horario. Sin embargo, todo apunta a que la modificación busca evitar coincidir con los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza, programados para las 8.00 p. m. del mismo sábado.

De esta manera, los hinchas podrán seguir tanto el amistoso entre Universitario y Millonarios como uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Universitario vs Millonarios?

El amistoso internacional entre Universitario de Deportes y Millonarios se jugará el sábado 11 de julio en el Estadio Monumental de Ate.

Partido: Universitario vs Millonarios

Universitario vs Millonarios Fecha: sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Hora: 3.30 p. m. (hora de Perú)

3.30 p. m. (hora de Perú) Estadio: Monumental de Ate

¿Qué canal transmitirá Universitario vs Millonarios?

El amistoso entre Universitario y Millonarios será transmitido de manera oficial por el canal de YouTube Universitario TV. La emisión estará disponible exclusivamente para quienes cuenten con una suscripción activa, por lo que los aficionados deberán ser miembros del canal para seguir el encuentro en vivo.