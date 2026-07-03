Video de Erling Haaland “asustándose” al ver su reflejo en un espejo no es real: se trata de un montaje elaborado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Recientemente se ha difundido un video de Erling Haaland asustándose al ver su reflejo en un espejo.

LO VERDADERO:

Se detectaron inconsistencias en el video, como la distorsión de zonas alrededor del rostro de Haaland cada vez que se mueve.

Un análisis con la herramienta TruthScan indicó que el clip tenía 72% de probabilidad de haber sido manipulado con inteligencia artificial.

Al rastrear el material original, se verificó que, en realidad, se trataba de un sketch cómico difundido por creadores de contenido chinos.

En los últimos días, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se viralizó un video en el que aparentemente el jugador noruego Erling Haaland comía y, segundos después, se asustaba al verse reflejado en un espejo. Muchas cuentas de redes sociales, incluidas las de reconocidos medios de comunicación nacionales e internacionales, lo difundieron como si fuera auténtico. Sin embargo, no lo es.

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 191.000 visualizaciones, 5.000 reacciones, 131 comentarios y 655 compartidos.

Uno de los posts con más interacción. Captura: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Un análisis visual del video permitió identificar varias inconsistencias. Entre ellas, los palillos con los que Haaland come pasan de verse rígidos a curvados y, además, en distintos momentos las zonas alrededor de su cabeza se deforman o se vuelven borrosas cuando se mueve.

Palillos con los que Haaland "come" se deforman. Captura: Facebook | Composición: LR

La pared detrás de Haaland también se deforma. Esta es la comparación entre dos fotogramas seguidos. Captura: Facebook | Composición: LR

Ante las inconsistencias detectadas, el material fue sometido a un análisis con la herramienta TruthScan para evaluar si fue generado o manipulado con inteligencia artificial: el resultado indicó una probabilidad de 72%. Esto llevó a plantear la hipótesis de que la cabeza, o parte del cuerpo del futbolista, había sido superpuesta sobre otro video.

Análisis del video con TruthScan. Captura: TruthScan

Con el fin de confirmar el origen del clip, se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “hombre se asusta mirándose al espejo comiendo”. Entre los resultados apareció la versión en inglés “Asian man scaring himself accidentally caught on camera” (en español: “hombre asiático asustándose accidentalmente a sí mismo captado en cámara”), que mostraba un video de TikTok de, tal como lo indica, un hombre asiático asustándose.

Video encontrado con las palabras clave. Captura: Google

Video encontrado con las palabras clave. Captura: TikTok

Posteriormente, con una búsqueda inversa a través de Google Lens, fue posible localizar el video original.

Este fue publicado el 15 de junio en la cuenta de TikTok @jinlongqiuqiu, perteneciente al dúo de comediantes y creadores de contenido chinos Jin Long y Qiu Qiu, conocidos en su país por sus sketches de humor.

Video original. Captura: TikTok

Al comparar ambos videos, se comprobó que compartían exactamente el mismo escenario: la pared de fondo, el espejo, la mesa, los objetos sobre ella, la mano de la persona que aparece a un costado e, incluso, los alimentos que se consumen. Estas coincidencias confirman que el video original fue alterado con inteligencia artificial y que se reemplazó el cuerpo de uno de los comediantes por el de Haaland.

Similitudes ente los dos materiales. Composición: LR

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un video que aparentemente muestra a Erling Haaland asustándose al verse reflejado en un espejo mientras comía. Sin embargo, se trata de contenido falso. Un análisis visual del clip detectó distorsiones alrededor de su rostro, un detector de IA estimó una alta probabilidad de manipulación y la búsqueda del material original permitió comprobar que, en realidad, corresponde a un sketch humorístico publicado por los creadores de contenido chinos Jin Long y Qiu Qiu, sobre el cual se superpuso la imagen del jugador.