Este país europeo que está haciendo historia en el Mundial 2026 tiene una bandera que esconde otras de ocho naciones diferentes

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Noruega atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en una Copa del Mundo. La selección nórdica avanzó a los cuartos de final del Mundial de 2026 tras derrotar por 2-1 a Brasil en los octavos de final, un resultado considerado una de las grandes sorpresas del torneo.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken selló la clasificación gracias a un doblete de Erling Haaland y ahora figura entre las ocho mejores selecciones del campeonato.

Con este triunfo, Noruega enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final, partido programado para el 11 de julio en Miami. El equipo buscará mantener su histórica campaña y acceder por primera vez a las semifinales de un Mundial, impulsado por el gran nivel de Haaland y una sólida estructura defensiva que le permitió eliminar a uno de los principales favoritos al título.

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Alrededor de ocho banderas en una sola

En medio de este contexto deportivo, la bandera de Noruega se convirtió en protagonista de una curiosidad que desde hace años circula entre aficionados a la vexilología, el estudio de las banderas. Su diseño permite identificar visualmente varias enseñas nacionales europeas sin modificar sus colores ni sus formas básicas.

La bandera noruega, adoptada en 1821 y diseñada por Fredrik Meltzer, está formada por un fondo rojo con una cruz nórdica azul bordeada en blanco. Fue creada tomando como referencia la bandera de Dinamarca, mientras que el color azul representa la unión histórica entre Noruega y Suecia.

El diseño actual se mantiene como símbolo nacional desde la independencia definitiva del país en 1905.

Gracias a la disposición de sus franjas, es posible aislar segmentos que coinciden con otras banderas europeas. Entre ellas suelen señalarse las de Francia, Países Bajos, Finlandia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Islandia y la propia Noruega. Algunas versiones de esta curiosidad también incluyen antiguas banderas ya desaparecidas o países no europeos, según cómo se realice el recorte.