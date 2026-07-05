La FIFA ha suspendido temporalmente la sanción a Folarin Balogun, permitiendo que el delantero de EE.UU. juegue contra Bélgica | Foto: Los Ángeles Times

La FIFA ha suspendido temporalmente la sanción a Folarin Balogun, permitiendo que el delantero de EE.UU. juegue contra Bélgica | Foto: Los Ángeles Times

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La FIFA anunció este domingo la suspensión de la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun, por lo que el delantero de Estados Unidos quedó habilitado para disputar el encuentro frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

Balogun fue expulsado durante la victoria 2-0 sobre Bosnia en los dieciseisavos de final tras protagonizar un pisotón sobre Tarik Muharemović. Aunque inicialmente debía cumplir una fecha de suspensión, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió dejar sin efecto temporalmente el castigo, por lo que podrá estar disponible para el compromiso del lunes.

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¿Por qué la FIFA suspendió la sanción a Folarin Balogun?

La FIFA explicó que la suspensión quedó en pausa durante un período de prueba de un año, en aplicación del Artículo 27 del reglamento del Comité Disciplinario. Esto significa que Balogun podrá jugar con Estados Unidos, aunque si comete otra infracción de gravedad similar durante ese plazo, la sanción será reactivada automáticamente, además de cualquier castigo adicional que pudiera recibir.

La decisión generó un fuerte impacto debido a que la expulsión del delantero había sido una de las acciones más polémicas del Mundial 2026. El propio Balogun había declarado días antes que consideraba que la jugada merecía únicamente una tarjeta amarilla y no la expulsión, aunque aseguró que aceptaría la determinación tomada por los árbitros.

Balogun liderará el ataque de Estados Unidos ante Bélgica

Con tres goles en el Mundial 2026, Folarin Balogun es el máximo anotador de Estados Unidos en el torneo y una de las principales figuras del equipo. El atacante del Mónaco igualó el registro de Landon Donovan como el segundo estadounidense con más goles en una misma Copa del Mundo, solo por detrás de los cuatro tantos de Bert Patenaude en la edición inaugural de 1930.

Mensaje del presidente Trump hacia la FIFA.

Donald Trump se pronuncia

La noticia también provocó reacciones fuera del ámbito deportivo. El presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión de la FIFA al afirmar que el organismo "hizo lo correcto" al revertir lo que calificó como "una gran injusticia". Ahora, con Balogun nuevamente disponible, Estados Unidos buscará eliminar a Bélgica y alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez desde la edición de 2002.