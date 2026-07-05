HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

FIFA suspende la sanción a Folarin Balogun y podrá jugar con EE. UU. ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Balogun, quien se había ganado una expulsión contra Bosnia, se mantiene disponible para el partido del lunes tras la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA.

La FIFA ha suspendido temporalmente la sanción a Folarin Balogun, permitiendo que el delantero de EE.UU. juegue contra Bélgica
La FIFA ha suspendido temporalmente la sanción a Folarin Balogun, permitiendo que el delantero de EE.UU. juegue contra Bélgica | Foto: Los Ángeles Times
Escuchar
Resumen
Compartir

La FIFA anunció este domingo la suspensión de la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun, por lo que el delantero de Estados Unidos quedó habilitado para disputar el encuentro frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

Balogun fue expulsado durante la victoria 2-0 sobre Bosnia en los dieciseisavos de final tras protagonizar un pisotón sobre Tarik Muharemović. Aunque inicialmente debía cumplir una fecha de suspensión, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió dejar sin efecto temporalmente el castigo, por lo que podrá estar disponible para el compromiso del lunes.

PUEDES VER: Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

lr.pe

¿Por qué la FIFA suspendió la sanción a Folarin Balogun?

La FIFA explicó que la suspensión quedó en pausa durante un período de prueba de un año, en aplicación del Artículo 27 del reglamento del Comité Disciplinario. Esto significa que Balogun podrá jugar con Estados Unidos, aunque si comete otra infracción de gravedad similar durante ese plazo, la sanción será reactivada automáticamente, además de cualquier castigo adicional que pudiera recibir.

La decisión generó un fuerte impacto debido a que la expulsión del delantero había sido una de las acciones más polémicas del Mundial 2026. El propio Balogun había declarado días antes que consideraba que la jugada merecía únicamente una tarjeta amarilla y no la expulsión, aunque aseguró que aceptaría la determinación tomada por los árbitros.

PUEDES VER: Vozinha revela el inesperado mensaje que Messi le dijo tras eliminar a Cabo Verde del Mundial 2026: “Nunca lo olvidaré”

lr.pe

Balogun liderará el ataque de Estados Unidos ante Bélgica

Con tres goles en el Mundial 2026, Folarin Balogun es el máximo anotador de Estados Unidos en el torneo y una de las principales figuras del equipo. El atacante del Mónaco igualó el registro de Landon Donovan como el segundo estadounidense con más goles en una misma Copa del Mundo, solo por detrás de los cuatro tantos de Bert Patenaude en la edición inaugural de 1930.

Mensaje del presidente Trump hacia la FIFA.

Mensaje del presidente Trump hacia la FIFA.

Donald Trump se pronuncia

La noticia también provocó reacciones fuera del ámbito deportivo. El presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión de la FIFA al afirmar que el organismo "hizo lo correcto" al revertir lo que calificó como "una gran injusticia". Ahora, con Balogun nuevamente disponible, Estados Unidos buscará eliminar a Bélgica y alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez desde la edición de 2002.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿A qué hora juega Brasil vs Noruega EN VIVO HOY, con Vinícius y Haaland, partido por 8vos Mundial 2026?

¿A qué hora juega Brasil vs Noruega EN VIVO HOY, con Vinícius y Haaland, partido por 8vos Mundial 2026?

LEER MÁS
HOY México vs Inglaterra EN VIVO: predicciones, horario y dónde ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026

HOY México vs Inglaterra EN VIVO: predicciones, horario y dónde ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Brasil vs Noruega EN VIVO HOY, con Vinícius y Haaland, partido por 8vos Mundial 2026?

¿A qué hora juega Brasil vs Noruega EN VIVO HOY, con Vinícius y Haaland, partido por 8vos Mundial 2026?

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

LEER MÁS
Arquero de Paraguay le contesta a Kylian Mbappé tras desplante en el Mundial 2026: "Se agrandó y no me dio bola"

Arquero de Paraguay le contesta a Kylian Mbappé tras desplante en el Mundial 2026: "Se agrandó y no me dio bola"

LEER MÁS
Vozinha revela el inesperado mensaje que Messi le dijo tras eliminar a Cabo Verde del Mundial 2026: “Nunca lo olvidaré”

Vozinha revela el inesperado mensaje que Messi le dijo tras eliminar a Cabo Verde del Mundial 2026: “Nunca lo olvidaré”

LEER MÁS
HOY México vs Inglaterra EN VIVO: predicciones, horario y dónde ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026

HOY México vs Inglaterra EN VIVO: predicciones, horario y dónde ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025