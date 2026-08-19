Elecciones Regionales y Municipales 2026: APP lidera el orden de los 46 partidos en la cédula de votación

Las cédulas de votación que se utilizarán dependiendo de la circunscripción en la que se encuentre el elector. Foto: Composición/LR

Las cédulas de votación que se utilizarán dependiendo de la circunscripción en la que se encuentre el elector. Foto: Composición/LR

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó el orden de ubicación que tendrán los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales en las cédulas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el domingo 4 de octubre. De las 41 organizaciones y cinco alianzas electorales, Alianza para el Progreso (APP) se ubicará en el primer lugar.

El partido fundado por César Acuña estará seguido por Perú Libre, el Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú, Salvemos al Perú, Juntos por el Perú (JP), Integridad Democrática, Frente de la Esperanza 2021, Acción Popular y Cooperación, Verdad y Honradez.

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Más abajo se ubican Cívico Obras, Todo con el Pueblo, Coalición Transformadora Tierra Verde, Renovación Popular, Fe en el Perú, Demócrata Verde, Alianza Regional por el Perú, PRIN, Un Camino Diferente y el PPC.

Mucho más rezagados en la lista están Visión Perú, Frepap, Fuerza Popular, Avanza País, Libertad Popular, PTE, Perú Primero, Demócrata Unido, PPP, Fuerza Ciudadana, Unidad y Paz, Batalla Perú, País para Todos y Ahora Nación.

En los últimos casilleros se encuentran Primero la Gente, Progresemos, Buen Gobierno, Pueblo Consciente, Perú Acción, Somos Perú, APRA, Podemos Perú, Venceremos, Partido Morado, Perú Moderno, Sí Creo y ADP.

En la elección por la alcaldía de Lima, Carlos Bruce está en el casillero 38; Rafael López Aliaga, en el 13; Francis Allison, en el 22; Ricardo Belmont, en el 10; Daniel Urresti, en el 40; y Susel Paredes, en el 34.

Por otro lado, el ente electoral determinó que el orden de los movimientos regionales se ubique debajo de los partidos políticos de la cédula de votación, según corresponda a cada circunscripción. Las alianzas electorales se ubican en uno u otro bloque de acuerdo con su ámbito de participación, ya sea nacional o regional.

Luego del sorteo para determinar la ubicación de los partidos políticos, el organismo electoral definió, mediante otro sorteo, la posición que ocuparán las fórmulas de candidatos en la cédula de sufragio ante una eventual Segunda Elección Regional 2026.

La fórmula que obtenga la segunda mayor votación será ubicada en el lado izquierdo de la cédula, mientras que la fórmula con la mayor votación ocupará el lado derecho.

Una vez definido el orden de ubicación, cualquier modificación posterior en las cédulas de sufragio dependerá de las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como la no inscripción o exclusión de una candidatura.

Si una candidatura queda fuera del proceso electoral, no será incluida en la cédula y el espacio que tenía asignado será ocupado por la organización política ubicada inmediatamente después, de acuerdo con el orden establecido en el sorteo. Así, se evitará que queden espacios vacíos en la cédula de sufragio.

Es importante señalar que el 4 de octubre se elegirán 25 gobernadores y vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1724 regidores provinciales, 1696 alcaldes y 9118 regidores municipales. En total, 13.148 autoridades.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE aprobó 6 cédulas de votación para el domingo 4 de octubre

La ONPE aprobó 6 cédulas de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A través de una resolución jefatural del 21 de julio, el ente electoral diseñó los modelos que recibirán los ciudadanos y dependerá de la circunscripción en la que se encuentren. Por ejemplo, una persona que vive en Cercado de Lima no recibirá la misma cédula que la de una que vive en Comas, Villa El Salvador o un distrito de otro departamento del país.

Cédula 1: Distritos que no son capital de una provincia realizarán cuatro elecciones.

Esta es la cédula de votación más amplia. En ella, los electores elegirán al gobernador y vicegobernador regional, al consejero regional, así como al alcalde provincial y al alcalde distrital. Este modelo, por ejemplo, será utilizado por los ciudadanos que viven en Cerro Colorado, distrito de la provincia de Arequipa, en la región Arequipa.

Cédula de las 4 elecciones de las ERM 2026. Foto: ONPE

Cédula 2: Capitales de provincia realizarán 3 elecciones

Los ciudadanos que vivan en un distrito que sea la capital provincial, como el distrito de Arequipa, elegirán a su gobernador y vicegobernador regional, consejero regional y autoridades municipales provinciales. No elegirán a un alcalde distrital debido a que la municipalidad provincial asumirá esa función.

Cédula para los electores que viven en un distrito que funcione como la capital de una provincia. Foto: ONPE

Cédula 3: Distritos de Lima Metropolitana harán dos elecciones.

Los distritos de Lima Metropolitana, a excepción de Cercado de Lima, harán dos elecciones: alcaldía de Lima y municipal. En estas circunscripciones no se elige a un gobernador regional.

Elecciones distritos de Lima Metropolitana

Cédula 4: Electores de Cercado de Lima realizarán una sola elección

Los ciudadanos del Cercado de Lima recibirán una cédula para una sola sección, correspondiente a la elección municipal provincial de Lima (alcaldía de Lima), debido a que este ámbito no cuenta con un municipio distrital independiente.

Cédula para una sola elección

Cédula 5: Diseño para elección de extranjeros

Su incorporación permitirá que, en las mesas de sufragio en que les corresponda votar a los extranjeros, se empleen dos cédulas: una para las Elecciones Regionales y otra para las Elecciones Municipales. Con ello, se garantiza que su voto se mantenga secreto y se evita que su participación altere los resultados de la votación regional, lo que habría ocurrido de mantenerse ambas elecciones en una misma cédula.

cédula para extranjeros

Cédula 6: Diseño para una segunda vuelta regional

Este tipo de cédula fue diseñado por la ONPE para una eventual segunda elección regional, que se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30% de los votos válidos. En ese caso, la cédula incluirá únicamente a las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación en la primera elección.