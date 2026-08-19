Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y LaLiga de España.
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- Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGO y Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Se definen más clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Por otra parte, Barcelona presentará a su plantel oficial en un amistoso internacional frente al Al Ahly.
PUEDES VER: Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026
Partidos de LaLiga de España HOY
- Atlético Madrid vs Málaga
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Amistosos internacionales HOY
- Barcelona vs Al Ahly
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Barca TV, YouTube de Barcelona
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Atlético Mineiro vs Bragantino
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Montevideo City Torque
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Santa Fe vs River Plate
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
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Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Cerro Porteño vs Palmeiras
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Coquimbo vs Platense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Flamengo vs Cruzeiro
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus