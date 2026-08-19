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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y LaLiga de España.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 19 de agosto. Foto: composición LR/River Plate/AFP
Programación de los partidos de hoy, miércoles 19 de agosto. Foto: composición LR/River Plate/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGO y Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se definen más clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Por otra parte, Barcelona presentará a su plantel oficial en un amistoso internacional frente al Al Ahly.

PUEDES VER: Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Atlético Madrid vs Málaga
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus

Amistosos internacionales HOY

  • Barcelona vs Al Ahly
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Barca TV, YouTube de Barcelona

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Atlético Mineiro vs Bragantino
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Montevideo City Torque
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Santa Fe vs River Plate
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

PUEDES VER: Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"

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Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Cerro Porteño vs Palmeiras
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Coquimbo vs Platense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • Flamengo vs Cruzeiro
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
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