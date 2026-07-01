Estados Unidos - Bélgica: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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La selección de Estados Unidos accedió a los octavos de final del Mundial 2026 donde enfrentará a su similar de Bélgica. El equipo dirigido por el técnico Mauricio Pochettino se verá las caras ante el conjunto europeo el próximo lunes 6 de julio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos.

El conjunto norteamericano llega a este partido luego de vencer por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final, en un duelo muy reñido, sobre todo porque Estados Unidos se quedó con uno menos durante este encuentro. Por el lado de Bélgica, superó 3-2 a Senegal en los minutos finales de la prórroga y logró la clasificación a la siguiente fase del torneo.

¿Cuándo juegan Estados Unidos vs Bélgica?

El partido Estados Unidos vs Bélgica se llevará a cabo el lunes 6 de julio en el estadio Lumen Field (Seattle, Estados Unidos).

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bélgica?

Este duelo, por los octavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (martes 7/07)

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¿En qué canal ver Estados Unidos vs Bélgica?

El partido entre Estados Unidos vs Bélgica se podrá seguir a través de DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.