Golpe inesperado en Alianza Lima: reportan positivo por antidoping de D’Alessandro Montenegro

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Recentemente, una noticia impactante ha remecido a Alianza Lima: el jugador D'Alessandro Montenegro ha resultado positivo en una prueba antidopaje tras jugar contra el 2 de Mayo en Paraguay, durante la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, donde fue titular en la derrota por 1-0.

D'Alessandro Montenegro enfrenta doping tras juego de Alianza

LÍBERO informa que el nuevo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026 vive momentos de incertidumbre luego de que un examen de la Conmebol detectara una sustancia prohibida por las normativas del fútbol. El jugador espera los resultados de un segundo test para evitar posibles sanciones.

A pesar de esperar el resultado de estos exámenes, su continuidad en Alianza Lima durante 2026 ha sido escasa. Solo ha jugado en dos partidos: el mencionado de Copa Libertadores y algunos minutos en el choque inicial frente a Sport Huancayo por el Torneo Apertura.

"Información preliminar indica que el jugador fue positivo en un control antidopaje durante el partido frente a 2 de Mayo en Paraguay el pasado 11 de febrero. Suspendió entrenamientos. Esto es lo normal. No ha estado presente con el equipo, por lo que no participó en la celebración del Torneo Apertura. Se prevé una audiencia este mes. Se trató de un medicamento que utilizaba. Quienes van al gimnasio suelen consumir ciertas sustancias.", reportó el periodista José Varela en 'Modo fútbol'.

D'Alessandro Montenegro no ha tenido la participación esperada en Alianza Lima.

Hasta ahora, ni el jugador ni Alianza Lima han hecho declaraciones oficiales, lo que mantiene a los aficionados a la expectativa sobre las acciones que tomará el club respecto a este caso, priorizando al futbolista y la institución. Se espera la decisión sobre el posible castigo a D'Alessandro Montenegro si se confirma el positivo por dopaje.

Los equipos de D'Alessandro Montenegro

Deportivo Llacuabamba

ADT

Alianza Lima

Valor en el mercado de D'Alessandro Montenegro

Según Transfermarkt, el lateral derecho D'Alessandro Montenegro está valuado en 450 mil euros a sus 23 años. Su pico de valor fue de 500 mil euros a principios de año, pero ha disminuido por su escasa participación.