Caso Utopía: Tribunal Constitucional anula órdenes de captura contra Alan Azizollahoff tras prescripción de su condena

El incendio, ocurrido el 20 de julio de 2002, dejó un saldo de 29 jóvenes fallecidos, marcando una de las tragedias más recordadas en el país. | Composición LR / Difusión

El incendio, ocurrido el 20 de julio de 2002, dejó un saldo de 29 jóvenes fallecidos, marcando una de las tragedias más recordadas en el país. | Composición LR / Difusión

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró prescrita la pena de cuatro años de prisión efectiva impuesta a Alan Azizollahoff por el caso Utopía y ordenó dejar sin efecto las órdenes de captura nacionales e internacionales que pesaban en su contra. La decisión está vinculada al incendio ocurrido el 20 de julio de 2002 en la desaparecida discoteca, donde murieron 29 jóvenes.