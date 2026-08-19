Harvey Colchado cuestiona distribución de recursos en la PNP: "No tienen ni un sol para gasto de inteligencia"

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El diputado de Ahora Nación y exjefe de la División de Investigación de Alto Crimen (Diviac), Harvey Colchado, cuestionó la forma en que se distribuyen los recursos policiales destinados a combatir la extorsión durante una entrevista con la periodista Rosa María Palacios para 'Sin Guión'.

Colchado explicó que los departamentos de investigación criminal a nivel distrital no cuentan con presupuesto para inteligencia ni para gastos básicos, mientras que a nivel central el Estado maneja un fondo de inteligencia de entre 80 y 120 millones que el actual jefe de la PNP, Óscar Arriola, no ha invertido en la tecnología necesaria para enfrentar a las bandas extorsionadoras.

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—¿Cuál es la capacidad de presupuesto de la Policía hoy en el Perú para combatir la extorsión?

No tiene. Estoy visitando los departamentos de investigación criminal de cada distrito. Anoche estuve en el Cono Norte. Y no tiene ni un sol para gasto de inteligencia. No tiene ni para el internet, ni para las hojas. Hacen una colecta para reparar sus vehículos. Entonces, cómo vas a pagar al informante que integra una banda criminal y te dé la información si no tienes para pagarle.

—¿Qué impacto tiene esa falta de fondos?

Mira, un ejemplo, que me señala uno de los policías que he entrevistado en estos días: ya tenemos identificados a 5 que han participado en un homicidio, pero necesito filmarlos para hacer la petición topométrica. Entonces, el fiscal pide esa diligencia. Y no hay dinero para poner cámaras en sus domicilios, escondidas, con la técnica de videovigilancia autorizada por la fiscalía, para tener la imagen y hacer la homologación.

—¿Qué le diría usted al Ministro del Interior?

Por favor, señor Ministro del Interior, el general Arriola ha demostrado su incompetencia. Tienen que invertir los recursos de inteligencia y que lleguen hasta suboficial de tercera, al alférez, que es el que hace el trabajo de campo.

Cuando yo trabajaba en la Dirandro con la DEA, como lo hacía la policía de la Diviac que le hacían llegar el dinero el primero o segundo día del mes con el recurso de inteligencia. No esperemos que llegue el fin del mes y que vuelva a devolver lo que ha gastado.

Y a nivel central, esta capacidad de escucha, ¿qué tan amplia es?

Lamentablemente, no han comprado el software que intersecta las redes. ¿Sabes cuánto es el software que intersecta las redes sociales? Está a 30 millones.

—¿De dólares?

Sí y se maneja un promedio de 80 a 120 millones. (…) Se lo voy a decir el día jueves al ministro del Interior, para ver si sabe que sí hay recursos y la policía, que es administrada por el actual comandante general Óscar Arriola, no ha comprado.

—Es que si no compran las cosas que tienen que comprar y no hacen inteligencia, usted puede sacar una ley estupenda y no sirve de nada. Ese es el problema. Qué frustrante ser diputado

Claro ahora solo puedo legislar y fiscalizar. Les puedo decir: haz esto, haz lo otro. Pero no lo puedo subsanar porque no estamos en el Ejecutivo. Pero mi trabajo va a ser ese. Y muchos policías me agradecen. (…) La gente pide resultados. Nos batimos, nos sacamos el ancho. No tenemos francos, estamos detrás, pero no tenemos dinero, no tenemos recursos. ¿Qué podemos hacer? Hacemos lo que humanamente se pueda hacer.