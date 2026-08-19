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Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

La hinchada del 'Papá' podrá reunirse este jueves 20 de agosto para seguir el decisivo partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano mantiene una amplia ventaja en el marcador global ante Botafogo. Foto: Sudamericana
Cienciano mantiene una amplia ventaja en el marcador global ante Botafogo. Foto: Sudamericana
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La ciudad de Cusco se prepara para vivir de manera especial el decisivo encuentro entre Cienciano y Botafogo. El partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido en una pantalla gigante instalada en la Plaza Mayor de Cusco, permitiendo que los hinchas del 'Papá' puedan acompañar al equipo a la distancia.

Cienciano hizo el anuncio a través de sus redes sociales. El mensaje indica que los aficionados podrán acudir desde las 5.30 p. m. de este jueves 20 de agosto, dos horas antes del inicio del compromiso, que está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana). El acceso a la Plaza Mayor será gratuito, por lo que se espera una importante presencia de seguidores.

Partido Cienciano vs Botafogo se verá en pantalla gigante. Foto: Cienciano

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Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en la Plaza Mayor de Cusco

Los hinchas que estén en Cusco podrán acudir a la Plaza Mayor desde las 5.30 p. m. para disfrutar gratuitamente de la transmisión en pantalla gigante. Este duelo es de sumar importancia para el 'Papá', quien buscará sellar su clasificación y ubicarse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

Tengamos en cuenta que Cienciano jugará este encuentro ante Botafogo en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro. Para quienes no puedan acudir a la Plaza Mayor, la transmisión también estará disponible a través del canal DSports y por las plataformas DGO y Paramount+.

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¿Cómo quedó el partido de ida entre Cienciano vs Botafogo?

Cienciano llega a este encuentro con una ventaja considerable después de imponerse 6-1 a Botafogo en el partido de ida, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco. Si el 'Papá' mantiene esta diferencia, avanzará a los cuartos de final con una victoria o un empate. En caso Botafogo gane por cinco tantos, la serie se definirá mediante penales, mientras que una victoria brasileña por seis goles eliminará al conjunto cusqueño.

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