Vozinha revela el inesperado mensaje que Messi le dijo tras eliminar a Cabo Verde del Mundial 2026: “Nunca lo olvidaré”

Tras el partido, Messi se acercó a felicitar a Vozinha, quien brilló en el encuentro, elogiando su esfuerzo y pidiendo intercambiar camisetas. | Foto: Composición LR

Tras el partido, Messi se acercó a felicitar a Vozinha, quien brilló en el encuentro, elogiando su esfuerzo y pidiendo intercambiar camisetas. | Foto: Composición LR

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La victoria de Argentina por 3-2 sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Tras el pitazo final, Lionel Messi protagonizó un gesto que trascendió el resultado al acercarse a felicitar a Vozinha, el experimentado arquero caboverdiano que brilló durante el encuentro.

Días después del partido, el guardameta de 40 años reveló el inesperado mensaje que recibió del capitán argentino y confesó que jamás olvidará ese momento. Además de elogiar su actuación, el 10 aceptó intercambiar camisetas con el portero.

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¿Qué le dijo Messi a Vozinha tras el Argentina vs. Cabo Verde?

Luego de finalizar el encuentro, Vozinha contó que el capitán de la albiceleste se acercó para felicitarlo por su actuación y destacar el esfuerzo realizado durante los más de 120 minutos de juego. “Messi se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debería estar orgullosa de mí”, relató el guardameta de 40 años, quien fue una de las grandes figuras del compromiso.

El arquero también recordó que, tras agradecerle sus palabras, le pidió al astro argentino intercambiar camisetas, solicitud que fue aceptada de inmediato. “Nunca olvidaré un momento como este. Escuchar palabras así de alguien como Leo Messi significa muchísimo. Le di las gracias y le dije: ‘Gracias, Leo, eres el mejor’. Son momentos que quedan grabados en el corazón para siempre”, expresó emocionado.

La destacada actuación de Vozinha en el Mundial 2026

Pese a la eliminación de Cabo Verde, Vozinha fue uno de los futbolistas más destacados del partido. Realizó ocho atajadas que mantuvieron con vida a su selección y obligaron a Argentina a definir la clasificación en el tiempo suplementario. Incluso, Messi reconoció tras el encuentro que desconocía la edad del arquero y confesó su sorpresa al enterarse de que tiene 40 años.

El histórico portero también destacó el orgullo que siente por la campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026. “No fue un duelo entre Vozinha y Messi, sino entre Cabo Verde y Argentina”, afirmó, resaltando el crecimiento de su selección. Su rendimiento en el torneo también impulsó una enorme popularidad en redes sociales, donde multiplicó sus seguidores tras convertirse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo.