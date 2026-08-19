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Cerro Porteño vs Palmeiras: pronóstico, horario y canal de TV del partido por Copa Libertadores 2026

Luego de conseguir un agónico empate en Brasil, el conjunto paraguayo anhela ganar la serie ante su gente. Sigue la transmisión del partido Cerro Porteño vs Palmeiras por Copa Libertadores.

Palmeiras y Cerro Porteño también se enfrentaron en la fase de grupos. Foto: AFP
Palmeiras y Cerro Porteño también se enfrentaron en la fase de grupos. Foto: AFP
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Palmeiras vs Cerro Porteño EN VIVO juegan HOY miércoles 19 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en la Nueva Olla de Asunción, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de obtener un sorpresivo empate en territorio brasileño, el conjunto guaraní buscará un histórico triunfo y eliminar al vigente subcampeón del torneo.

PUEDES VER: Golpe inesperado en Alianza Lima: D’Alessandro Montenegro da positivo en control antidoping

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¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Palmeiras?

El duelo entre Palmeiras y Cerro Porteño se disputará este miércoles 19 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (jueves 13/08)

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de vuelta Cerro Porteño vs Palmeiras, por la Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Cerro Porteño vs Palmeiras EN VIVO por internet gratis?

Si deseas ver Cerro Porteño vs Palmeiras online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Cerro Porteño vs Palmeiras: dónde juegan

Cerro Porteño y Palmeiras disputarán este encuentro en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Este recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 45.000 espectadores.

PUEDES VER: Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

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Pronóstico de Cerro Porteño vs Palmeiras

A pesar de jugar de visitante, las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Palmeiras sobre Cerro Porteño.

  • Betsson: gana Cerro Porteño (4,90), empate (3,30), gana Palmeiras (1,75)
  • Betano: gana Cerro Porteño (5,00), empate (3,55), gana Palmeiras (1,83)
  • Bet365: gana Cerro Porteño (4,75), empate (3,50), gana Palmeiras (1,75)
  • 1XBet: gana Cerro Porteño (4,94), empate (3,34), gana Palmeiras (1,85)
  • Caliente: gana Cerro Porteño (4,80), empate (3,50), gana Palmeiras (1,84)
  • Doradobet: gana Cerro Porteño (4,75), empate (3,60), gana Palmeiras (1,78).
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