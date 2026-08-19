Cerro Porteño vs Palmeiras: pronóstico, horario y canal de TV del partido por Copa Libertadores 2026

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Palmeiras vs Cerro Porteño EN VIVO juegan HOY miércoles 19 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en la Nueva Olla de Asunción, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de obtener un sorpresivo empate en territorio brasileño, el conjunto guaraní buscará un histórico triunfo y eliminar al vigente subcampeón del torneo.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Palmeiras?

El duelo entre Palmeiras y Cerro Porteño se disputará este miércoles 19 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 13/08)

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de vuelta Cerro Porteño vs Palmeiras, por la Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Cerro Porteño vs Palmeiras EN VIVO por internet gratis?

Si deseas ver Cerro Porteño vs Palmeiras online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Cerro Porteño vs Palmeiras: dónde juegan

Cerro Porteño y Palmeiras disputarán este encuentro en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Este recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 45.000 espectadores.

Pronóstico de Cerro Porteño vs Palmeiras

A pesar de jugar de visitante, las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Palmeiras sobre Cerro Porteño.