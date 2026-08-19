Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles
El gigante brasileño, que destituyó a su técnico por malos resultados, necesita el apoyo de su gente para remontar una serie muy adversa frente a Cienciano en el Estadio Nilton Santos.
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Botafogo afronta una compleja crisis antes del decisivo partido contra Cienciano por el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. El gigante brasileño, que acaba de despedir a su entrenador, sabe que necesita todo el apoyo de su público para remontar la serie y, por ello, tomó una sorpresiva medida.
Luego de perder 6-1 en Cusco, los hinchas del ‘Fogao’ arremetieron contra el plantel. En medio de este panorama, el club decidió bajar de manera considerable los precios de las entradas para el duelo frente a los incaicos.
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Botafogo remata entradas para partido contra Cienciano
Botafogo decidió habilitar entradas para las tribunas Norte y Sur con precios desde los 5 reales (alrededor de 3,25 soles). Asimismo, en otros sectores se pueden adquirir boletos por 30 reales (19 soles).
Precio de las entradas para el Botafogo vs Cienciano. Foto: Twitter/Camiseta número 7
¿Cuándo juegan Botafogo vs Cienciano?
El partido de vuelta entre Botafogo y Cienciano, por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, está programado para el jueves 20 de agosto en el Estadio Nilton Santos. El duelo entre cusqueños y aurinegros empezará a las 7.30 p. m. (hora peruana).
Los dirigidos por Horacio Melgarejo parten con una ventaja de 5 goles en la serie tras la victoria en la ida. El Fogao debe imponerse por una diferencia similar para forzar la definición por penales.
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Canal de TV para ver el Botafogo - Cienciano
Puedes seguir el enfrentamiento entre Cienciano y Botafogo por el canal DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. En caso no puedas acceder a esta opción, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto con todas las incidencias.