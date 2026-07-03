Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

Inglaterra se prepara para el duelo ante México en los octavos de final del Mundial 2026, evaluando alternativas para aclimatarse a la altitud de la Ciudad de México. | Foto: FIFA

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La selección de Inglaterra busca llegar en las mejores condiciones al duelo frente a México por los octavos de final del Mundial 2026 y ya analiza distintas alternativas para afrontar uno de los mayores desafíos del encuentro: la altura de Ciudad de México.

En ese contexto, diversos reportes de la prensa británica señalaron que el Viagra figura entre las opciones permitidas para ayudar a los futbolistas a mitigar los efectos de jugar a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Aunque no existe evidencia de que el plantel dirigido por Thomas Tuchel vaya a utilizar el medicamento, especialistas recuerdan que el sildenafil —principio activo del Viagra— no está incluido en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para 2026. Su posible uso responde a investigaciones que sugieren que podría favorecer la circulación de oxígeno en zonas de gran altitud.

¿Por qué Inglaterra analiza el Viagra antes del partido contra México?

El Estadio Azteca, escenario del compromiso entre México e Inglaterra, se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que suele provocar mayor fatiga, sensación de mareo y un desgaste físico superior en los equipos que no están acostumbrados a competir en altura. Además, el balón viaja a mayor velocidad y distancia, lo que modifica el desarrollo habitual del juego.

Según diversos estudios médicos citados por medios británicos, el Viagra actúa dilatando los vasos sanguíneos de los pulmones, lo que reduce la presión arterial pulmonar y facilita el transporte de oxígeno en el organismo. Sin embargo, las investigaciones también indican que su impacto sobre el rendimiento deportivo a altitudes inferiores a los 4.000 metros sería limitado, motivo por el que la AMA no lo considera una sustancia que mejore significativamente el desempeño competitivo.

Inglaterra prepara un plan especial para enfrentar a México en el Azteca

El cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel dispone de un margen reducido para que sus jugadores se adapten a la capital mexicana. Tras eliminar a República Democrática del Congo, el equipo regresó a su base de entrenamiento en Kansas City antes de viajar a Ciudad de México, donde tendrá apenas un par de días de aclimatación antes del decisivo compromiso.

Mientras tanto, la organización del seleccionado inglés también ha reforzado las medidas de seguridad durante su estancia en México. La ubicación del hotel donde se hospedará el plantel se mantiene en reserva y la FIFA aprobó un operativo especial alrededor del recinto para evitar interrupciones que puedan afectar el descanso de los futbolistas antes del choque por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.