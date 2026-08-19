Denuncian presunto fraude informático por S/1,4 millones en agravio de EsSalud en Lambayeque

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EsSalud nuevamente está en el ojo de la tormenta. Este miércoles 19 de agosto se conoció la denuncia sobre un presunto fraude informático por S/1,4 millones en agravio de la Red Prestacional Lambayeque. Por este caso 10 personas han sido denunciadas ante las autoridades con el objetivo de que se identifiquen las responsabilidades y determinen las eventuales sanciones.

Delincuentes dijeron trabajar para el banco

Según consta en la denuncia realizada ante el área de Delitos Informáticos de la Divincri Chiclayo, los hechos sucedieron la mañana del último viernes 14 de agosto. Ese día, sujetos se identificaron como personal de soporte de Scotiabank y llamaron a los números de la Red Prestacional Lambayeque con el fin de realizar un "mantenimiento remoto a la plataforma bancaria institucional". Para ello, solicitaron acceso al equipo informático, el cual fue concedido con la entrega de los usuarios y claves.

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Una vez culminado el supuesto mantenimiento, el personal de EsSalud detectó en horas de la tarde de ese mismo día que se habían realizado cinco órdenes bancarias no reconocidas (transferencias) por un total de S/1.406.991.

Entre los movimientos identificados en los reportes se encuentran transferencias interbancarias inmediatas, transferencias vía cámara de compensación electrónica (CCE) y transferencias a cuentas de terceros. Todas ellas cargadas a la cuenta institucional de la Red Prestacional Lambayeque.

Denunciados

En total, 10 personas naturales y jurídicas —propietarias o asociadas a las distintas cuentas de destino— han sido denunciadas ante la Policía Nacional. De igual manera, los denunciantes (funcionarios de la Red Prestacional Lambayeque) requieren al mencionado banco, a través de la PNP, informar sobre los datos de los titulares de dichas cuentas, dispositivos usados y la trazabilidad de cada operación.

Los dirigentes exigen sanciones

Al respecto, María Teresa Soto Polanco, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de EsSalud en Chiclayo, demandó que se hagan las investigaciones a nivel de la Policía y Fiscalía, así como en el ámbito administrativo para determinar las responsabilidades de los trabajadores y funcionarios en este millonario escándalo.

"Se tiene que investigar, porque ese dinero es parte de los aportes que hacen los empleadores por el seguro de salud de sus trabajadores", enfatizó.

Sin respuesta

La República se comunicó con representantes del área de Imagen Institucional de la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud para obtener la versión de la institución. No obstante, a pesar de establecer un compromiso para alcanzar un pronunciamiento, este no se concretó hasta el cierre de la presente nota.