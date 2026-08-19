La selección peruana jugará 3 amistosos antes de disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley. Foto: FPV

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La selección peruana cuenta los días para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Luego de su participación en la Copa Sudamericana, las dirigidas por Antonio Rizola buscan llegar de la mejor manera para el torneo que otorgará boletos al Mundial y los próximos Juegos Olímpicos.

De acuerdo al propio entrenador, jugadoras como Miriam Patiño, Claudia Palza, Aixa Vigil, Thaisa McLeod y Lucía Magallanes lograron superar sus lesiones y reforzarán al combinado nacional. Revisa la programación completa y cómo ver los partidos de las Matadoras.

¿Cuándo empieza el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 se jugará entre el 8 y 13 de setiembre en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), y contará con un formato de todos contra todos. El campeón clasificará de manera directa a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2027, mientras que los tres primeros accederán al Mundial de Voleibol 2027, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá.

Partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley

El primer rival de la 'Bicolor' será la selección de Argentina, que es dirigida por el técnico Facundo Morando.

Perú vs Argentina | martes 8 de setiembre | 12.00 p. m.

Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre | 6.00 p. m.

Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m.

Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 8.30 a. m.

Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 7.00 a. m.

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 a través de sus distintas plataformas. Además, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) transmitirá los cotejos en su canal de YouTube.

Por otra parte, podrás seguir la cobertura completa con todas las incidencias a través de la web de La República Deportes.



