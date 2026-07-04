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Trump en el Monte Rushmore reaviva el discurso anticomunista en un 4 de julio marcado por la división en EE. UU.

Las celebraciones del 4 de julio se dan en medio de un clima dividido, marcado por el descontento social y el impacto de una ola de calor que afectó a millones de estadounidenses.

Trump instó a proteger las libertades fundamentales, advirtiendo sobre la amenaza que, según él, representan los sectores progresistas del Partido Demócrata. Foto: AFP.
Trump instó a proteger las libertades fundamentales, advirtiendo sobre la amenaza que, según él, representan los sectores progresistas del Partido Demócrata. Foto: AFP.
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En el marco de la celebración del Día de la Independencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump convirtió el histórico escenario del Monte Rushmore, en Dakota del Sur, en una tribuna política desde la que lanzó un mensaje centrado en la defensa de la identidad nacional y una advertencia contra lo que calificó como una 'amenaza comunista' interna.

Frente a las esculturas de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, el mandatario llamó a los estadounidenses a proteger las libertades fundacionales del país. “Nos encontramos bajo el monumento a estos héroes… y nos comprometemos nuevamente a ser una nación tan grande, audaz, noble y grandiosa como estos gigantes estadounidenses”, afirmó durante su discurso, según declaraciones recogidas en el evento.

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Sin embargo, el tono del mensaje estuvo dominado por la confrontación política. El republicano aseguró que el país enfrenta un “resurgimiento de la amenaza comunista”, una narrativa que ha vinculado en las últimas semanas con el avance de sectores progresistas dentro del Partido Demócrata. “No vamos a permitir que esto suceda”, advirtió, extendiendo su crítica también a inmigrantes a quienes atribuyó la adopción de ideas contrarias a la “forma de vida estadounidense”.

En ese contexto, Trump afirmó que la respuesta política debía ser contundente. “Los expulsaremos rápidamente y continuaremos construyendo nuestro país para que sea más grande, mejor y más fuerte que nunca. ¡Estados Unidos jamás será un país comunista!”, sostuvo.

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Un contexto de discrepancia política y social

El discurso se produjo en medio de un clima político tenso, marcado por recientes victorias de candidatos progresistas en elecciones primarias en ciudades como Nueva York, así como en estados como Colorado, Kentucky, Ohio, Pensilvania y Texas, lo que ha intensificado el debate dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Según el propio Trump, estos resultados representan “la mayor amenaza para nuestro país desde su fundación”, una postura que ha sido amplificada por sectores republicanos que buscan capitalizar el impulso electoral de la oposición de izquierda.

El contexto del discurso también estuvo atravesado por factores externos. Estados Unidos celebra su 250.º aniversario en medio de una fuerte ola de calor que ha afectado a 160 millones de personas, obligando incluso a cancelar eventos tradicionales como el desfile del Día de la Independencia en Washington, según reportes de organizadores locales.

Las celebraciones del 4 de julio llegan este año en un país profundamente dividido. Encuestas recientes, como la de la Universidad de Quinnipiac, indican que el 61% de los estadounidenses considera que el país no está cumpliendo con los ideales de la Declaración de Independencia, lo que refleja un malestar social persistente.

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